Cheque de reembolso de impuestos podría ser de $1,000 más en 2026: lo que debes saber

Los cheque de reembolso de impuestos podrían subir cerca de $1,000 en 2026. Beneficiaría a millones de familiar el próximo año.

El Cheque de reembolso de impuestos promedio subiría cerca de $1,000 en 2026.

Importa porque millones dependen de estos pagos para equilibrar su economía.

El aumento responde a nuevas exenciones fiscales que aplicarán al año fiscal 2025.

Un nuevo análisis financiero proyecta que los contribuyentes recibirán reembolsos significativamente más altos cuando presenten sus impuestos en 2026.

Los cambios fiscales firmados por el presidente Donald Trump permitirán que los pagos aumenten alrededor de $1,000 por persona, gracias a nuevas exenciones retroactivas.

Por qué aumentará el cheque de reembolso de impuestos

Según datos del IRS, el reembolso promedio en 2025 fue de $3,151.

Con los cambios fiscales, el monto podría elevarse hasta los $4,151 por contribuyente, según un análisis de Piper Sandler mencionado en una nota de CBS News.

La subida se explica por medidas como la eliminación de impuestos a horas extras y propinas, además de elevar el límite SALT de $10,000 a $40,000.

Piper Sandler también estimó que los reembolsos aumentarían alrededor de $90,000 millones en total.

Muchas personas no han ajustado aún sus retenciones, lo que amplía la posibilidad de recibir un cheque más alto cuando presenten su declaración de impuestos en 2026.

Los mayores beneficios los recibirán hogares con ingresos entre $60,000 y $400,000.

Los de ingresos bajos pueden recibir menos, debido a las reglas de elegibilidad para deducciones ampliadas.

Qué significa esto para la comunidad latina

Para millones de familias hispanas, un cheque de reembolso de impuestos más alto representa un alivio real: dinero adicional para cubrir deudas, pagos atrasados, reparación de autos o incluso gastos médicos.

Con la inflación presionando los presupuestos, un aumento inesperado puede marcar una diferencia importante.

Sin embargo, es importante que los contribuyentes latinos entiendan que el impacto no será igual para todos.

Quienes no califican para deducciones ampliadas podrían recibir un aumento menor. Revisar retenciones y planificar desde ahora puede ayudar a evitar sorpresas en la próxima declaración de impuestos.

Qué dicen los expertos sobre la declaración de impuestos

Don Schneider, de Piper Sandler, explicó: “Cuando la gente presente su declaración de impuestos, se sorprenderá con reembolsos cuantiosos”.

También señaló que el incremento global será significativamente mayor que el de un año típico.

Qué viene ahora

Las declaraciones individuales de 2025 se presentarán a inicios de 2026, y los reembolsos llegarán dentro de los 21 días siguientes para la mayoría de contribuyentes.

Para la comunidad latina, la clave es informarse, revisar retenciones con anticipación y entender cómo los cambios fiscales podrían influir en el monto final.