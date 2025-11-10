Cheque de estímulo de Trump podría impulsar el precio de las criptomonedas
Publicado el 10/11/2025 a las 12:09
- El cheque estímulo de Trump estaría financiado con ingresos arancelarios.
- El anuncio provocó una subida inmediata en el precio de las criptomonedas.
- Expertos creen que este estímulo podría atraer nuevo capital y aumentar la inversión digital.
El mercado de criptomonedas se disparó tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un nuevo “dividendo arancelario”.
La propuesta consiste en un cheque de estímulo de Trump de 2.000 dólares por persona, financiado con los ingresos provenientes de los aranceles.
Aunque todavía no hay una ley formal que respalde la medida, la expectativa generó un repunte inmediato en el valor del Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.
¿Qué anunció Trump y cómo reaccionó el mercado?
Trump afirmó en Truth Social que Estados Unidos está recaudando “billones de dólares” gracias a los aranceles.
Según explicó, parte de esos fondos se destinarían a reducir la deuda nacional y a repartir pagos directos a los ciudadanos, excluyendo a los contribuyentes de altos ingresos.
Tras el anuncio, el precio de las criptomonedas reaccionó con fuerza: el Bitcoin subió a más de 106.000 dólares, Ethereum superó los 3.500, y Solana llegó a 160 dólares, según Coinmarketcap.
El índice CoinDesk 20 también avanzó más del 1.5 %. Aunque el mercado sigue siendo volátil, la noticia cambió el tono pesimista que dominaba la semana anterior.
Por qué el cheque de estímulo de Trump podría impulsar las criptomonedas
Cuando el gobierno distribuye dinero directamente a la población, se genera mayor liquidez en la economía.
Muchos inversores optan por colocar parte de esos fondos en activos digitales, buscando un rendimiento rápido.
- Durante la pandemia, los cheques de estímulo contribuyeron al auge del Bitcoin, y ahora los analistas anticipan un escenario similar.
- En otras palabras, la simple expectativa de un cheque de estímulo de Trump genera confianza y activa la especulación.
La entrada de nuevo dinero podría impulsar el valor de las criptos, aunque todavía no hay certeza de que el plan sea aprobado por el Congreso.
Cómo sacar provecho del aumento en el precio de las criptomonedas
Si eres principiante, esta volatilidad puede ser una oportunidad, pero también un riesgo.
Estas recomendaciones ayudan a invertir de forma segura:
1. No compres por impulso: Revisa si el aumento es una tendencia real o una reacción temporal.
2. Invierte con prudencia: Empieza con pequeñas cantidades y diversifica entre Bitcoin, Ethereum y monedas estables.
3. Usa plataformas seguras: Utiliza plataformas de intercambio confiables y activa la verificación 2FA.
4. Asegura tus ganancias: Si el precio sube, considera vender una parte para proteger tus beneficios.
5. Declara tus impuestos sobre criptomonedas: Ahorra tiempo y maximiza tu reembolso utilizando aplicaciones especializadas como Cointracker, un software de impuestos para criptomonedas. Es es compatible con más de 500 exchanges, billeteras y blockchains.
Qué sigue para el mercado cripto
Aunque el dividendo propuesto aún es una idea, el precio de las criptomonedas seguirá reaccionando a las expectativas políticas.
Si el Congreso aprueba el plan, la entrada de efectivo podría generar un nuevo ciclo alcista.
Los expertos recomiendan mantenerse informados y evitar decisiones impulsivas ante el entusiasmo del mercado.