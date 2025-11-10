Cheque de estímulo de Trump podría impulsar el precio de las criptomonedas

El cheque estímulo de Trump estaría financiado con ingresos arancelarios.

El anuncio provocó una subida inmediata en el precio de las criptomonedas.

Expertos creen que este estímulo podría atraer nuevo capital y aumentar la inversión digital.

El mercado de criptomonedas se disparó tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un nuevo “dividendo arancelario”.

La propuesta consiste en un cheque de estímulo de Trump de 2.000 dólares por persona, financiado con los ingresos provenientes de los aranceles.

Aunque todavía no hay una ley formal que respalde la medida, la expectativa generó un repunte inmediato en el valor del Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.

¿Qué anunció Trump y cómo reaccionó el mercado?

Trump afirmó en Truth Social que Estados Unidos está recaudando “billones de dólares” gracias a los aranceles.

Según explicó, parte de esos fondos se destinarían a reducir la deuda nacional y a repartir pagos directos a los ciudadanos, excluyendo a los contribuyentes de altos ingresos.

Tras el anuncio, el precio de las criptomonedas reaccionó con fuerza: el Bitcoin subió a más de 106.000 dólares, Ethereum superó los 3.500, y Solana llegó a 160 dólares, según Coinmarketcap.

El índice CoinDesk 20 también avanzó más del 1.5 %. Aunque el mercado sigue siendo volátil, la noticia cambió el tono pesimista que dominaba la semana anterior.