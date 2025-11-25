Chelsea aplasta 3-0 a un Barcelona sin respuestas en Champions

Chelsea venció 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge. Koundé marcó en contra, Estevao brilló y Araujo fue expulsado.

En una noche para el olvido en Stamford Bridge, el Chelsea goleó 3-0 al Barcelona en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League, en un partido donde los de Hansi Flick fueron superados de principio a fin.

Un vendaval inglés desde el inicio

Enzo Fernández marcó dos goles anulados en los primeros minutos.

Koundé hizo un autogol al 27′ , tras error con Ferran.

Araujo fue expulsado al 44′ por doble amarilla, complicando aún más al Barça.

Estevao y Delap sentenciaron la noche

El brasileño Estevao marcó un golazo al 55’ tras dos regates y un zurdazo imparable.

Delap cerró la cuenta al 72’ tras asistencia de Enzo, con validación del VAR.

Barça: sin reacción y fuera del Top 8

Con este resultado, el Barcelona cae al puesto 15 de la tabla, muy lejos de los ocho primeros, y deja una imagen preocupante ante uno de los candidatos al título. El equipo de Flick suspendió otro examen europeo.

Maresca le ganó el duelo táctico a Flick

Chelsea presionó alto, ganó todos los duelos individuales y fue letal en ataque. Barcelona solo tuvo una ocasión clara con Raphinha al 80’, pero Robert Sánchez respondió con una gran atajada.

