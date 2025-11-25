Chelsea aplasta 3-0 a un Barcelona sin respuestas en Champions
Publicado el 11/25/2025 a las 18:19
En una noche para el olvido en Stamford Bridge, el Chelsea goleó 3-0 al Barcelona en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League, en un partido donde los de Hansi Flick fueron superados de principio a fin.
Un vendaval inglés desde el inicio
-
Enzo Fernández marcó dos goles anulados en los primeros minutos.
-
Koundé hizo un autogol al 27′, tras error con Ferran.
-
Araujo fue expulsado al 44′ por doble amarilla, complicando aún más al Barça.
Estevao y Delap sentenciaron la noche
-
El brasileño Estevao marcó un golazo al 55’ tras dos regates y un zurdazo imparable.
-
Delap cerró la cuenta al 72’ tras asistencia de Enzo, con validación del VAR.
Barça: sin reacción y fuera del Top 8
Con este resultado, el Barcelona cae al puesto 15 de la tabla, muy lejos de los ocho primeros, y deja una imagen preocupante ante uno de los candidatos al título. El equipo de Flick suspendió otro examen europeo.
Maresca le ganó el duelo táctico a Flick
Chelsea presionó alto, ganó todos los duelos individuales y fue letal en ataque. Barcelona solo tuvo una ocasión clara con Raphinha al 80’, pero Robert Sánchez respondió con una gran atajada.
