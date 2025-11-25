Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Chelsea aplasta 3-0 a un Barcelona sin respuestas en Champions

Chelsea aplasta 3-0 a un Barcelona sin respuestas en Champions

Chelsea venció 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge. Koundé marcó en contra, Estevao brilló y Araujo fue expulsado.
Por 
2025-11-25T23:19:35+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: EFE

Publicado el 11/25/2025 a las 18:19

En una noche para el olvido en Stamford Bridge, el Chelsea goleó 3-0 al Barcelona en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League, en un partido donde los de Hansi Flick fueron superados de principio a fin.

Un vendaval inglés desde el inicio

  • Enzo Fernández marcó dos goles anulados en los primeros minutos.

  • Koundé hizo un autogol al 27′, tras error con Ferran.

  • Araujo fue expulsado al 44′ por doble amarilla, complicando aún más al Barça.

Estevao y Delap sentenciaron la noche

  • El brasileño Estevao marcó un golazo al 55’ tras dos regates y un zurdazo imparable.

  • Delap cerró la cuenta al 72’ tras asistencia de Enzo, con validación del VAR.

Barça: sin reacción y fuera del Top 8

Con este resultado, el Barcelona cae al puesto 15 de la tabla, muy lejos de los ocho primeros, y deja una imagen preocupante ante uno de los candidatos al título. El equipo de Flick suspendió otro examen europeo.

Chelsea aplasta 3-0 al Barcelona en Champions
Chelsea aplasta 3-0 al Barcelona en Champions /Foto: EFE

Maresca le ganó el duelo táctico a Flick

Chelsea presionó alto, ganó todos los duelos individuales y fue letal en ataque. Barcelona solo tuvo una ocasión clara con Raphinha al 80’, pero Robert Sánchez respondió con una gran atajada.

Te puede interesar:  MIRA EL SORTEO DEL MUNDIAL AQUÍ

Etiquetas: , , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Maximin, América

Allan Saint-Maximin causa baja de última hora
México, Selección mexicana, mundial

¿Quién jugará contra México en la apertura del Mundial?

¡Arranca la Liguilla del Apertura 2025!

La FIFA ajusta el sorteo para evitar un España–Argentina prematuro

¿Cristiano Ronaldo se queda sin Mundial? FIFA anuncia su castigo