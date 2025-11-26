Chef Yisus reflexiona sobre el valor de las relaciones reales a un año de su salida de Despierta América

Chef Yisus sobre su salida de Despierta América

Valora conexiones auténticas

Redefine su círculo cercano

A casi un año de haber sido despedido de Despierta América, el chef Yisus ha decidido abrirse sobre el impacto personal que tuvo esta inesperada ruptura laboral.

Tras siete años formando parte del matutino de Univision, su salida sorprendió a la audiencia y lo enfrentó a un diciembre sin empleo, una etapa que describe como emocionalmente compleja.

En conversación con Maity Interiano, el venezolano compartió que, en aquel momento, esperaba recibir apoyo de personas con quienes convivía a diario, pero se llevó una decepción.

“Quizás por uno compartir a diario o verse seguido, uno cree que ‘este es mi núcleo’ y no lo es”, expresó durante el pódcast.

Descubrir quién está realmente cerca

El chef relató que su despido fue un recordatorio de que la convivencia diaria no garantiza cercanía emocional ni solidaridad.

Aceptó que él mismo pudo haber fallado en apoyar a compañeros que antes pasaron por la misma situación, y ahora entiende mejor esos silencios.

Señaló que su salida lo obligó a reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones humanas fuera del ámbito laboral.

“Cuando lo botaron, no tuvo una palabra de aliento”, comentó Interiano al citar lo que él compartió sobre ese momento.