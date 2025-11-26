Chef Yisus reflexiona sobre el valor de las relaciones reales a un año de su salida de Despierta América
Publicado el 11/26/2025 a las 17:43
- Chef Yisus sobre su salida de Despierta América
- Valora conexiones auténticas
- Redefine su círculo cercano
A casi un año de haber sido despedido de Despierta América, el chef Yisus ha decidido abrirse sobre el impacto personal que tuvo esta inesperada ruptura laboral.
Tras siete años formando parte del matutino de Univision, su salida sorprendió a la audiencia y lo enfrentó a un diciembre sin empleo, una etapa que describe como emocionalmente compleja.
En conversación con Maity Interiano, el venezolano compartió que, en aquel momento, esperaba recibir apoyo de personas con quienes convivía a diario, pero se llevó una decepción.
“Quizás por uno compartir a diario o verse seguido, uno cree que ‘este es mi núcleo’ y no lo es”, expresó durante el pódcast.
Descubrir quién está realmente cerca
El chef relató que su despido fue un recordatorio de que la convivencia diaria no garantiza cercanía emocional ni solidaridad.
Aceptó que él mismo pudo haber fallado en apoyar a compañeros que antes pasaron por la misma situación, y ahora entiende mejor esos silencios.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
Señaló que su salida lo obligó a reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones humanas fuera del ámbito laboral.
“Cuando lo botaron, no tuvo una palabra de aliento”, comentó Interiano al citar lo que él compartió sobre ese momento.
El núcleo que se cierra y se redefine
Yisus explicó que dejar de ver a quienes solía encontrar cada día hace que el círculo personal se cierre de manera natural.
“Cierras un poco el núcleo… dejas de ver a mucha gente que veías seguido, que por verla tan seguido tú crees que es cercana, pero la realidad es que no”, dijo el expresentador.
Ese distanciamiento involuntario le permitió identificar quiénes conforman su verdadera red de apoyo.
Aseguró que, aunque el proceso fue forzado, terminó siendo una experiencia de aprendizaje.
No todo compañero es amigo
El chef destacó que compartir un espacio de trabajo no significa que exista una amistad genuina.
Recalcó la importancia de dedicar tiempo a quienes realmente muestran interés sincero y están presentes más allá de las obligaciones laborales.
“Por vernos seguido no quiere decir que somos cercanos o que hay esa afinidad”, afirmó al reflexionar sobre la diferencia entre la rutina laboral y los vínculos reales.
Para él, reconocer esa diferencia ha sido uno de los aspectos más positivos que surgieron tras su salida del programa.
Un llamado a valorar a quienes sí están
Yisus concluyó que las experiencias difíciles permiten apreciar a quienes permanecen cerca incluso en momentos inesperados.
“Esa gente con la que estás ahorita es la que es”, afirmó, resaltando que ahora prioriza a su familia y a los amigos que han demostrado estar presentes sin condiciones.
La conversación dejó al chef con una perspectiva renovada sobre la importancia del apoyo emocional auténtico.
Y, aunque su salida de Despierta América fue un golpe inesperado, hoy la considera un punto de quiebre que le permitió reconectar con quienes verdaderamente forman parte de su vida, según ‘El Diario NY‘.