ICE detiene al chef mexicano en Nueva Jersey y su familia teme por el futuro

Chef mexicano detenido por ICE

Comunidad de Nueva Jersey indignada

Familia pide su liberación

El olor a tortillas recién hechas y carne asada todavía llena el aire en Emilio’s Kitchen, un pequeño restaurante mexicano en Atlantic Highlands, Nueva Jersey.

La parrilla sigue encendida, pero el chef que le dio vida ya no está allí, de acuerdo con CNN.

El 19 de octubre, el chef Ruperto Vicens Márquez, de 38 años y originario de Puebla, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía al restaurante.

Desde entonces, permanece recluido en un centro de detención en Newark.

Chef mexicano detenido por ICE en Nueva Jersey

Ruperto Vicens Marquez, a restaurant owner and father of three, has been in the country for 18 years, and his work authorization was renewed just a year ago, expiring in 2029. Read more: https://t.co/8n30XKnqsc pic.twitter.com/21gNrMEevE — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 30, 2025

“Ese día iba camino al trabajo y nunca llegó”, recuerda su hermano y socio, Emilio Vicens Márquez. Ambos abrieron Emilio’s Kitchen hace cuatro años, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para la comunidad latina en la costa de Nueva Jersey.

“Por un momento pensé que lo habían secuestrado. Esperaba una llamada de la policía o pensaba en llamar yo”, cuenta.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el metodo que utiliza ICE para rastrear los autos de migrantes en EE. UU.

Horas después, Ruperto logró comunicarse para avisar que estaba detenido.

“Me dijo que no sabía cuánto tiempo tendría para hablar, pero quería que supiera que estaba en manos de inmigración”, relata Emilio.