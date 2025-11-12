ICE detiene al chef mexicano en Nueva Jersey y su familia teme por el futuro
El olor a tortillas recién hechas y carne asada todavía llena el aire en Emilio’s Kitchen, un pequeño restaurante mexicano en Atlantic Highlands, Nueva Jersey.
La parrilla sigue encendida, pero el chef que le dio vida ya no está allí, de acuerdo con CNN.
El 19 de octubre, el chef Ruperto Vicens Márquez, de 38 años y originario de Puebla, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía al restaurante.
Desde entonces, permanece recluido en un centro de detención en Newark.
Chef mexicano detenido por ICE en Nueva Jersey
“Ese día iba camino al trabajo y nunca llegó”, recuerda su hermano y socio, Emilio Vicens Márquez. Ambos abrieron Emilio’s Kitchen hace cuatro años, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para la comunidad latina en la costa de Nueva Jersey.
“Por un momento pensé que lo habían secuestrado. Esperaba una llamada de la policía o pensaba en llamar yo”, cuenta.
Horas después, Ruperto logró comunicarse para avisar que estaba detenido.
“Me dijo que no sabía cuánto tiempo tendría para hablar, pero quería que supiera que estaba en manos de inmigración”, relata Emilio.
Impacto familiar y comunitario
En casa, la noticia cayó como un golpe devastador. “Su esposa estaba destruida. Solo pensaba: ‘¿cómo van a estar mis hijos si me pasa lo mismo?’”, dice Emilio.
La esposa del chef incluso consideró sacar los pasaportes de los niños para abandonar el país.
Los tres hijos de Ruperto —de 4, 6 y 8 años— son ciudadanos estadounidenses. Los dos más pequeños creen que su padre está de vacaciones, pero la mayor entiende la realidad.
“No quiere ir a la escuela. Llora mucho y pregunta por su papá”, explica Emilio.
Pese a la angustia, Emilio mantiene el restaurante abierto. Cocina, atiende a los clientes y recoge a los niños en la escuela.
“Se siente como una casa a la que le falta una de las vigas más fuertes… si no se arregla, tarde o temprano se viene abajo”, dice con tristeza.
Debate migratorio y defensa legal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Ruperto es “un extranjero ilegal de México con una detención previa por resistirse al arresto y una orden final de deportación emitida por un juez en julio”.
También aclaró que “tener un permiso de trabajo no otorga estatus legal para permanecer en Estados Unidos”.
Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, niega esas afirmaciones. Asegura que el chef tiene un permiso de trabajo vigente hasta 2028 y una solicitud pendiente de alivio migratorio.
También señaló que el cargo mencionado por ICE fue desestimado en 2010 y correspondía a una infracción municipal, no a un delito.
Mientras el Gobierno del presidente Donald Trump sostiene que su política migratoria busca expulsar a “lo peor de lo peor”, miles de casos como el de Ruperto revelan una realidad distinta: la detención de inmigrantes sin antecedentes penales que forman parte activa de sus comunidades.
“Ruperto no representa ningún riesgo para la comunidad”, insistió Lyons, quien confía en obtener su libertad condicional durante la audiencia de fianza programada para el 13 de noviembre.