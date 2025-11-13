Checo Pérez regresa a la F1 con test en Imola
Publicado el 11/13/2025 a las 09:56
El piloto mexicano realizó pruebas en el circuito de Imola con un Ferrari SF-23 pintado completamente de negro, como parte de los preparativos de su nueva escudería, Cadillac Racing, que debutará oficialmente en la temporada 2026.
El test, reportado por Motorsport, marcó el primer contacto de Pérez con un auto de F1 desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, su última carrera con Red Bull Racing antes de su salida del equipo austriaco.
El regreso de Checo Pérez al volante
El ensayo en Imola fue simbólico y técnico a la vez: representó el inicio oficial del trabajo en pista del equipo Cadillac, que se prepara para su temporada inaugural en la Fórmula 1.
“Ha iniciado el regreso a pista de Checo Pérez en el Ferrari SF-23 en Imola. Un test más importante para Cadillac que para el piloto, pues sirve para estrenar al equipo completo: ingenieros, mecánicos y personal técnico”, informó el periodista Diego Mejía en redes sociales.
Cadillac, propiedad del grupo General Motors, no cuenta con autos antiguos propios debido a que es una escudería completamente nueva.
Por ello, recurrió al Ferrari SF-23, auto del que será cliente de motores a partir del próximo año.
En las imágenes compartidas por fotógrafos italianos, se observa a Pérez rodando con el monoplaza en configuración totalmente negra, sin logos oficiales, una práctica habitual en las pruebas de equipos en formación.
Cadillac y Ferrari: una alianza estratégica para 2026
La prueba también significó el primer ensayo conjunto entre Cadillac y Ferrari, que será su proveedor oficial de unidades de potencia.
Este vínculo técnico permitirá al equipo estadounidense llegar a la parrilla de 2026 con una base competitiva y confiable.
El nuevo compañero de Pérez será el finlandés Valtteri Bottas, quien aportará su experiencia con Mercedes y Alfa Romeo.
Cadillac se convertirá en el undécimo equipo en la parrilla de F1 para la próxima temporada, un hecho histórico que amplía el número de participantes por primera vez en más de una década.
“Sergio Pérez ➡️ SF-23 ➡️ Back on track”, celebró The Race al publicar un video del mexicano conduciendo el auto en Imola.
Un año decisivo para el piloto mexicano
Para Checo, este test marca el inicio de una nueva etapa profesional.
Tras su salida de Red Bull, el tapatío ha trabajado en el simulador de Cadillac y en sesiones privadas con el equipo para familiarizarse con su nueva estructura técnica.
Con 35 años, Pérez buscará revivir su carrera en la máxima categoría, ahora como líder de un proyecto estadounidense respaldado por General Motors.
El debut oficial de Cadillac y Checo Pérez está programado para el Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada 2026 de Fórmula 1 el 8 de marzo.
