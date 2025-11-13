Checo Pérez regresa a la F1 con test en Imola

Después de casi un año fuera de los circuitos, Sergio “Checo” Pérez volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1.

El piloto mexicano realizó pruebas en el circuito de Imola con un Ferrari SF-23 pintado completamente de negro, como parte de los preparativos de su nueva escudería, Cadillac Racing, que debutará oficialmente en la temporada 2026.

El test, reportado por Motorsport, marcó el primer contacto de Pérez con un auto de F1 desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, su última carrera con Red Bull Racing antes de su salida del equipo austriaco.

El regreso de Checo Pérez al volante

El ensayo en Imola fue simbólico y técnico a la vez: representó el inicio oficial del trabajo en pista del equipo Cadillac, que se prepara para su temporada inaugural en la Fórmula 1.

“Ha iniciado el regreso a pista de Checo Pérez en el Ferrari SF-23 en Imola. Un test más importante para Cadillac que para el piloto, pues sirve para estrenar al equipo completo: ingenieros, mecánicos y personal técnico”, informó el periodista Diego Mejía en redes sociales.

Cadillac, propiedad del grupo General Motors, no cuenta con autos antiguos propios debido a que es una escudería completamente nueva.

Por ello, recurrió al Ferrari SF-23, auto del que será cliente de motores a partir del próximo año.

En las imágenes compartidas por fotógrafos italianos, se observa a Pérez rodando con el monoplaza en configuración totalmente negra, sin logos oficiales, una práctica habitual en las pruebas de equipos en formación.