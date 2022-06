Checo Pérez vuelve a la pista tras escandalosa fiesta por su última victoria

Tal parece que la historia de la escandalosa fiesta de celebración tras haber conseguido quedarse con el Gran Premio de Mónaco , en el que se vio al mexicano muy cerca de otra mujer que no es su esposa, quedó atrás. Sergio Pérez volvió a tomar el volantes y ¡de qué manera!

Algunos problemas técnicos

“No ha sido una clasificación ideal”, reconoció Checo Pérez en declaraciones a prensa de la Fórmula 1. “No pudimos encender el motor… perdimos algunas décimas. Creo que Charles tuvo una muy buena vuelta”, dijo refiriéndose al piloto de la Ferrari cuyo objetivo es vencerle en la carrera de mañana.

Leclerc ya ha ganado la pole position en las últimas tres carreras, sin embargo, no ha conseguido quedarse con el triunfo. De hecho, el año pasado, también consiguió ser primero en la clasificación de salida para el GP de Azerbaiyán, pero fue Pérez quien ganó la carrera, recordó The Associated Press.