“Sin él, no hubiera estado hoy aquí”

El holandés Max Verstappen, compañero de Checo Pérez en la Red Bull, también recordó al empresario austríaco y hasta lo responsabilizó por sus éxitos en la Fórmula 1. “Para nosotros ha sido un duro comienzo de la calificación y después no te importa el resultado, lo que ha sucedido hoy, por lo que ha significado (Mateschitz) para la Fórmula 1, el equipo y para mi. Sin él, no hubiera estado hoy aquí y no hubiera tenido el éxito que he tenido”, dijo en rueda de prensa.

Verstappen, quien ya se coronó campeón de la temporada 2022, dijo que afortunadamente pudo compartir con Mateschitz “hace un par de semanas” y contó que habían pasado “algo de tiempo juntos”. Por lo pronto, el piloto holandés partirá segundo este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, después del español de la Ferrari, Carlos Sainz.