Chasey Lain: De estrella del cine para adultos a una dura batalla contra la adicción y la prostitución

Ahora lucha por su recuperación Chasey Lain, una de las actrices más icónicas de la industria para adultos en los años 90, pasó de ser una estrella en ascenso a enfrentar una dura batalla contra las drogas y la prostitución. Descendiente del exsecretario de Estado y expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Henry Clay, Lain tuvo una carrera que parecía destinada al éxito, pero terminó en una espiral de adicción y dificultades económicas. Durante la década de los 90, Lain se consolidó como una de las mujeres más famosas del entretenimiento para adultos. Su gran parecido con Carmen Electra y su atractivo físico la llevaron a ser considerada «la mujer más hermosa del porno». Chasey Lain: Del cine a la televisión y un giro inesperado A su carrera en el cine para adultos se sumaron apariciones en películas y programas de televisión convencionales. «Las cosas se estaban saliendo de control y sabía que necesitaba ayuda, la cual recibí», declaró Lain en una entrevista con Xbiz. Sin embargo, en lugar de lograr un regreso triunfal, terminó trabajando como escort en el famoso burdel BunnyRanch de Nevada. «No es para mí porque está demasiado lejos de la ciudad y no me gusta la división del dinero», expresó en el documental After Porn Ends 2.

La caída de Lain contrastó con el éxito que alcanzó en la industria durante los años 90. Inició su carrera trabajando como stripper mientras estudiaba en Florida y pronto un agente la convenció de mudarse a California. TE PUEDE INTERESAR: Empresas ofrecen la Green Card para inmigrantes en EE.UU. y protección contra el ICE. Tras llegar a Los Ángeles, consiguió papeles en películas eróticas y apareció en la portada de revistas reconocidas como High Society, Cheri y Gallery. En 1993, firmó un contrato exclusivo con Wicked Pictures, antes de que Jenna Jameson lograra un acuerdo similar con la compañía en 1995.

Después, Chasey Lain se cambió a Vivid Video, que en ese momento era la empresa más grande del cine para adultos. Bajo esta compañía, protagonizó películas de alto presupuesto como Chasey Saves The World, House on Chasey Lane y White Wedding. El éxito en la industria para adultos le abrió puertas en el entretenimiento convencional. Participó en programas como The Howard Stern Show y en películas como Orgazmo de Matt Stone y Trey Parker, así como He Got Game de Spike Lee.

Fama en Hollywood y el inicio de su caída En una entrevista de radio, Chasey Lain aseguró que en su mejor época socializó con celebridades de Hollywood como Adam Sandler, Matt Dillon y Charlie Sheen. A pesar de su éxito inicial, su vida comenzó a desmoronarse debido a su abuso de drogas. Un altercado con un director terminó con gritos e insultos, lo que la llevó a entrar en rehabilitación. «Era momento de dejar las drogas de una vez por todas», confesó.

A pesar de sus intentos de recuperación, terminó trabajando como escort en el BunnyRanch, un giro inesperado en su carrera. «Durante Navidad se vuelve muy lento porque hace mucho frío y nieva, así que a veces pasaban dos, tres o cuatro días sin que entrara ni una sola persona», relató sobre su experiencia en el burdel. En 2011, apareció en una entrevista dentro del BunnyRanch, vistiendo un bikini y sin maquillaje, luciendo irreconocible en comparación con sus días de gloria. «Cualquiera puede venir. Pásate por aquí y nos divertiremos», dijo en aquel entonces Chasey Lain.

Con el tiempo, Lain reflexionó sobre su paso por el BunnyRanch y admitió que no estaba satisfecha con su trabajo allí. «Terminas teniendo que quedarte más tiempo del que quisieras porque terminas debiéndole dinero a la casa», explicó. La industria del cine para adultos también había cambiado y ella ya no estaba dispuesta a seguir ciertas tendencias. «No estoy interesada en filmar todos los días porque no me gusta hacer escenas interraciales, no quiero grabar escenas anales, y eso es lo que más están produciendo ahora», afirmó.

Después de ese período, Chasey Lain desapareció del ojo público hasta que en octubre del año pasado publicó enlaces al Hope Detox & Treatment Center en su página de Facebook. Aunque no dio detalles sobre su situación, un representante del centro respondió a un amigo de Lain en los comentarios. «Nos complace informar que Chasey Lain está logrando grandes avances en su proceso de recuperación en el Hope Detox & Treatment Center», escribió la trabajadora Meline Akopyan. «Está completamente comprometida con su sobriedad y trabaja para recuperar su salud, bienestar y vida profesional», agregó.

Cuando DailyMail.com intentó confirmar si Chasey Lain estaba recibiendo tratamiento en el centro, la respuesta fue clara. «Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de confidencialidad y privacidad para nuestros pacientes», afirmaron. Por el momento, Lain no ha hecho declaraciones públicas sobre su estado actual. Su historia es un recordatorio del lado oscuro de la industria del entretenimiento para adultos y las dificultades que enfrentan algunas de sus estrellas tras abandonar el negocio.

