Chase Bank cierra todas sus sucursales por Thanksgiving en EEUU

Los depósitos, incluyendo aquellos realizados mediante Chase QuickDeposit con dispositivos móviles, no se verán reflejados en las cuentas.

Según el medio británico de The US Sun, su funcionamiento será reanudado hasta el siguiente día que sea considerado hábil.

Como la actividad de la cuenta y los reportes de información, permanecerán intactas durante ese día, señaló el medio de The US Sun.

«Otros servicios disponibles a través de su perfil en línea, incluida la actividad de la cuenta y acceso a la información, no se verán afectados», señaló el banco.

Para días festivos que coinciden con sábados, algunas sucursales estarán abiertas el viernes previo, informó el portal de The US Sun.

Miles de clientes se verán afectados

Ante esta situación, The Sun ha contactado a Chase para obtener declaraciones adicionales sobre los cierres programados.

Esta medida afecta a miles de clientes que planean realizar transacciones y operaciones bancarias durante el Thanksgiving.

Se insta a los usuarios a hacer sus movimientos bancarios antes de que se llegue la fecha para que no queden sin poder realizar alguna transacción.

La versión ampliada proporciona más contexto sobre cómo el cierre afectará a los clientes y destaca los servicios que no estarán disponibles, señaló The US Sun.