“Se va a internar por siete días, pero en los primeros tres no va a tener comunicación con nosotros, nada electrónico, y pues, número uno, esto lo está haciendo por el bienestar de él, ya que el alcoholismo lo estaba llevando a un nivel muy malo y muy oscuro y me da mucho gusto que hayas decidido buscar la ayuda y reconocerlo”, expresó la Mayrita.

Erik Roberto Torres se encuentra superando su adicción por las bebidas embriagantes

“Les saludo desde el centro de rehabilitación. Hoy es mi 3er día aquí. He aprendido que mi adición es la única enfermedad que me dice que no estoy enfermo y que la puedo controlar cuando en realidad mi enfermedad me ha controlado y me ha hecho hacer y decir cosas perversas”, se puede leer en la descripción del post.

“Reconozco que soy alcohólico y que necesito de un poder superior (Dios) para no tomar un día a la vez. Si yo puedo hacerlo tú también puedes. Hoy serán 14 días sin tomar y te invito a que te unas conmigo”, es como finaliza el texto que ‘El Charro’ colocó al pie de las dos fotografías que compartió en Instagram. Archivado como: Charro reaparece centro rehabilitación.