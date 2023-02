El charro fue conocido en las redes sociales luego de ofender a inmigrantes, pero también Erik Roberto Torres y Mayra Alejandra saltaron a la fama en Internet por compartir reflexiones de matrimonio y familia, por lo cual tienen tanto admiradores como haters, por la forma en que él se comportó con los inmigrantes, algo que muchos aún no le perdonan lo que hizo.

El material se puede observar en la cuenta @elcharroylamayrita y hasta la mañana de este miércoles 22 de febrero, ya tenía más de 13 mil 300 me gusta, 266 comentario y más de 71 veces compartida, por lo que así reafirman que son una de las parejas que más siguen los usuarios en las redes sociales, y este video lo dejó claro, ya que causó mucha sensación tras su separación.

En el video se puede ver a la pareja en un gimnasio, mientras él hace ejercicio, levanta las pesas, sin embargo, no pudo evitar la euforia por presumir a su matrimonio, el cual supuestamente se iba a disolver, por lo cual comenzaron los rumores de si ya están juntos nuevamente, sobre todo por el mensaje que escribió: “Mi maravillosa esposa, la que ha estado conmigo en las buenas y las malas”.

Charro mexicano regresa esposa: ¿LA GENTE LES CREE?

Al conocer la supuesta reconciliación, la gente reaccionó de inmediato y esto dijeron: “Hasta perdonan las infidelidades”, “será por el billete”, “Yo digo que sí se puede perdonar el problema, que si se perdona una vez es seguro que lo volverá hacer una segunda y tercera vez”, “la canción tiene un mal mensaje, da pie a los rumores”, “la canción tiene mensaje subliminal”.

Otros más comentaron: “Como que quema mucho el sol camarada”, “ya agarraron más seguidores”, “ni la Rosa de Guadalupe tuvo tanta imaginación en esta novela”, “lástima que no la supiste valorar, pero ella sigue allí junto a ti”, “cuando solo amas lo que conoces… cuando solo has comido el mismo platillo, no extrañas de un buen platillo fuerte”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Charro mexicano regresa esposa