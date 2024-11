Charles y su hijo son acusados de asesinar a una mujer.

Charles Martinez, de 43 años, y su hijo de 17 años, Hevon Martinez, fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado tras la muerte de Chrystal Snow, de 38 años, quien fue fatalmente disparada en su hogar el 2 de julio.

Según el Buró de Investigaciones de Colorado (CBI), la llamada de emergencia provino del teléfono de Snow, pero en la línea solo se escuchaban respiraciones pesadas.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Archuleta respondieron a la llamada y encontraron a Snow con heridas de bala.

Las investigaciones revelaron que Charles Martinez había intentado persuadir a Snow, a través de una aplicación de crianza, para que no solicitara la custodia total de su hijo menor.

