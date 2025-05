Charles Strouse, el compositor de ‘Annie’ y ‘Bye Bye Birdie’, muere a los 96 años

Charles Strouse, uno de los compositores más influyentes de Broadway, falleció este jueves a los 96 años en su hogar de Nueva York, según informaron medios locales.

Su carrera, que abarcó más de siete décadas, lo consolidó como una figura clave en la música de teatro.

Strouse, nacido en Nueva York el 7 de junio de 1928, fue autor de algunos de los musicales más emblemáticos de Broadway.

Entre ellos «Annie» y «Bye Bye Birdie», los cuales lo hicieron merecedor de varios premios, incluido el Tony.

We mourn the passing of a true theatre legend. Three-time Tony Award winner Charles Strouse composed some of the most beloved melodies in Broadway history, penning fresh, tuneful songs that will forever remain part of the Great American Songbook. pic.twitter.com/SCDaoLuxoD

— Concord Theatricals (@ConcordShows) May 15, 2025