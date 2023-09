La Huella OVNI: Charla con José Alberto Marengo

A partir de ahí, Marengo comenzó su extensa jornada estudiando fenómenos aéreos no identificados, un viaje que lo desafiaría a explorar las fronteras de la física y a cuestionar paradigmas aceptados.

Marengo le contó a Sucksdorf sobre sus días como estudiante, cuando era un firme escéptico de los fenómenos aéreos no identificados.

Anteriormente, algunos físicos usaron esto como argumento contra su existencia, sugiriendo que «si no hacen ruido, no existen».

A lo largo de su carrera, ha desafiado estas normas y ha argumentado que las leyes fundamentales de la física no necesariamente contradicen los fenómenos aéreos no identificados. Más bien, requieren una reevaluación y una comprensión más detallada.

Diferencia de aumento de velocidad

Para terminar, José Alberto Marengo habló a Sucksdorf sobre la diferencia entre aceleración cinemática y aceleración dinámica.

Mientras la primera es teórica y se refiere a puntos sin dimensiones, la segunda involucra objetos reales con masa.

Los sistemas de propulsión convencionales están restringidos por la inercia, ya que cualquier aceleración provoca una fuerza opuesta y equivalente. Sin embargo, estos fenómenos aéreos parecen superar estas restricciones.

Marengo le dijo a Sucksdorf que esto se logra mediante la creación de un campo eléctrico gravitacional alrededor de la nave, afectando tanto a la nave como a sus ocupantes, eliminating the need for propulsion.