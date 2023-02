Chapo Guzmán fuga cárcel: ¿CUÁL FUE SU MEJOR HAZAÑA?

La criminóloga compartió en sus redes sociales, específicamente en Twitter, uno de los diálogos que tuvo con él, y le preguntó: “Joaquín ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor fuga?”. Entonces, al parecer el mexicano le contestó lo siguiente: “Ah, no, pues esta última, estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté bien, me he portado bien señorita”,

Tras esta respuesta, la criminóloga le volvió a preguntar: “¿Te parece que fugarte dos veces es portarte bien?”, reviró la autora del libro “Las Puertas del Infierno: un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal”. A lo que Joaquín Guzmán Loera le contestó de inmediato: “Bueno no, pero yo no quería que me extraditaran señorita”, Archivado como: Chapo Guzmán fuga cárcel