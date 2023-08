Revelan cartas del Chapo Guzmán desde prisión

Chapo Guzmán asegura maltrato

De igual manera, el fundador del Cártel de Sinaloa denuncia recibir un trato “cruel e inhumano” en una de sus cartas, que mandó al juez.

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente del proceso siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica», revela.

«Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, dijo el Chapo.

Asegura que las autoridades penitenciarias siempre utilizan como excusa sus dos fugas de prisión en México para justificar su mal trato.