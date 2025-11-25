La Champions League regresa con partidazos

Regresa la Champions League con la jornada 5. Chelsea enfrenta a Barcelona y Arsenal recibe al Bayern Múnich en partidos claves .

La fase de liga de la Champions League 2025 vuelve esta semana tras el último parón FIFA del año. La fecha 5 llega con duelos de alto voltaje que podrían empezar a definir los clasificados a Octavos de Final y promete choques dignos de fases eliminatorias.

Chelsea vs FC Barcelona

Stamford Bridge será escenario de un duelo directo entre dos equipos que suman 7 puntos y pelean por escalar en la tabla.

Barcelona , liderado por Lamine Yamal y Ferran Torres , necesita mostrar su mejor versión y evitar sorpresas.

Chelsea, con un plantel joven y en crecimiento, buscará aprovechar su localía y su histórico dominio en casa ante los azulgranas.

Este partido revive una rivalidad cargada de historia en Champions: eliminaciones polémicas, remontadas inolvidables y drama puro. Ahora, el nuevo formato los enfrenta en un momento clave.

Arsenal vs Bayern Múnich

Partido de líder vs sublíder en lo que muchos ya llaman una final adelantada.

El Bayern llega como el equipo más goleador del torneo (14 goles).

El Arsenal, como el más sólido en defensa (0 goles en contra), aunque sin Gabriel, pieza clave lesionado en fecha FIFA.

Un verdadero choque de estilos entre ataque y defensa, en un Emirates Stadium que se prepara para una de sus noches más intensas del año.

Agenda completa de la jornada 5

Martes 25 de noviembre

12:45 PM ET

Ajax vs Benfica

Galatasaray vs Union Saint-Gilloise

3:00 PM ET

Chelsea vs FC Barcelona

Borussia Dortmund vs Villarreal

Bodø/Glimt vs Juventus

Manchester City vs Bayer Leverkusen

Olympique Marseille vs Newcastle United

Slavia Praha vs Athletic Club

Napoli vs Qarabağ

Miércoles 26 de noviembre

12:45 PM ET

Copenhagen vs Kairat Almaty

Pafos FC vs AS Monaco

3:00 PM ET

Arsenal vs Bayern Munich

Atlético de Madrid vs Inter de Milán

Eintracht Frankfurt vs Atalanta

Liverpool vs PSV Eindhoven

Olympiacos FC vs Real Madrid

Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur

Sporting CP vs Club Brugge

