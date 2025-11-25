La Champions League regresa con partidazos
Publicado el 11/24/2025 a las 23:56
La fase de liga de la Champions League 2025 vuelve esta semana tras el último parón FIFA del año. La fecha 5 llega con duelos de alto voltaje que podrían empezar a definir los clasificados a Octavos de Final y promete choques dignos de fases eliminatorias.
Chelsea vs FC Barcelona
Stamford Bridge será escenario de un duelo directo entre dos equipos que suman 7 puntos y pelean por escalar en la tabla.
-
Barcelona, liderado por Lamine Yamal y Ferran Torres, necesita mostrar su mejor versión y evitar sorpresas.
-
Chelsea, con un plantel joven y en crecimiento, buscará aprovechar su localía y su histórico dominio en casa ante los azulgranas.
Este partido revive una rivalidad cargada de historia en Champions: eliminaciones polémicas, remontadas inolvidables y drama puro. Ahora, el nuevo formato los enfrenta en un momento clave.
Arsenal vs Bayern Múnich
Partido de líder vs sublíder en lo que muchos ya llaman una final adelantada.
-
El Bayern llega como el equipo más goleador del torneo (14 goles).
-
El Arsenal, como el más sólido en defensa (0 goles en contra), aunque sin Gabriel, pieza clave lesionado en fecha FIFA.
Un verdadero choque de estilos entre ataque y defensa, en un Emirates Stadium que se prepara para una de sus noches más intensas del año.
Agenda completa de la jornada 5
Martes 25 de noviembre
12:45 PM ET
-
Ajax vs Benfica
-
Galatasaray vs Union Saint-Gilloise
3:00 PM ET
-
Chelsea vs FC Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
-
Bodø/Glimt vs Juventus
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
-
Slavia Praha vs Athletic Club
-
Napoli vs Qarabağ
Miércoles 26 de noviembre
12:45 PM ET
-
Copenhagen vs Kairat Almaty
-
Pafos FC vs AS Monaco
3:00 PM ET
-
Arsenal vs Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Inter de Milán
-
Eintracht Frankfurt vs Atalanta
-
Liverpool vs PSV Eindhoven
-
Olympiacos FC vs Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
-
Sporting CP vs Club Brugge
