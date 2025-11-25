Buscar
La Champions League regresa con partidazos

Regresa la Champions League con la jornada 5. Chelsea enfrenta a Barcelona y Arsenal recibe al Bayern Múnich en partidos claves .
Por 
2025-11-25T04:56:42+00:00
Foto: EFE

Publicado el 11/24/2025 a las 23:56

La fase de liga de la Champions League 2025 vuelve esta semana tras el último parón FIFA del año. La fecha 5 llega con duelos de alto voltaje que podrían empezar a definir los clasificados a Octavos de Final y promete choques dignos de fases eliminatorias.

Chelsea vs FC Barcelona 

Champions League regresa con partidazos imperdibles
Champions League regresa con partidazos imperdibles / Foto: EFE

Stamford Bridge será escenario de un duelo directo entre dos equipos que suman 7 puntos y pelean por escalar en la tabla.

  • Barcelona, liderado por Lamine Yamal y Ferran Torres, necesita mostrar su mejor versión y evitar sorpresas.

  • Chelsea, con un plantel joven y en crecimiento, buscará aprovechar su localía y su histórico dominio en casa ante los azulgranas.

Este partido revive una rivalidad cargada de historia en Champions: eliminaciones polémicas, remontadas inolvidables y drama puro. Ahora, el nuevo formato los enfrenta en un momento clave.

Arsenal vs Bayern Múnich 

Champions League regresa con partidazos imperdibles
Champions League regresa con partidazos imperdibles / FOTO: EFE

Partido de líder vs sublíder en lo que muchos ya llaman una final adelantada.

  • El Bayern llega como el equipo más goleador del torneo (14 goles).

  • El Arsenal, como el más sólido en defensa (0 goles en contra), aunque sin Gabriel, pieza clave lesionado en fecha FIFA.

Un verdadero choque de estilos entre ataque y defensa, en un Emirates Stadium que se prepara para una de sus noches más intensas del año.

Agenda completa de la jornada 5

Champions League regresa con partidazos imperdibles / Foto:EFE

Martes 25 de noviembre

12:45 PM ET

  • Ajax vs Benfica

  • Galatasaray vs Union Saint-Gilloise

3:00 PM ET

  • Chelsea vs FC Barcelona

  • Borussia Dortmund vs Villarreal

  • Bodø/Glimt vs Juventus

  • Manchester City vs Bayer Leverkusen

  • Olympique Marseille vs Newcastle United

  • Slavia Praha vs Athletic Club

  • Napoli vs Qarabağ

Miércoles 26 de noviembre

12:45 PM ET

  • Copenhagen vs Kairat Almaty

  • Pafos FC vs AS Monaco

3:00 PM ET

  • Arsenal vs Bayern Munich

  • Atlético de Madrid vs Inter de Milán

  • Eintracht Frankfurt vs Atalanta

  • Liverpool vs PSV Eindhoven

  • Olympiacos FC vs Real Madrid

  • Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur

  • Sporting CP vs Club Brugge

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

