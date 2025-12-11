Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Champions League: Así quedó la tabla tras la Jornada 6

Champions League: Así quedó la tabla tras la Jornada 6

La Champions entra en su tramo final. Arsenal domina con puntaje perfecto, Bayern sigue firme y Real Madrid y Barcelona necesitan puntos para asegurar su pase .
Por 
2025-12-11T03:35:05+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: ShutterStock

Publicado el 12/10/2025 a las 22:35

Quedan solo 2 jornadas por jugarse en la fase de grupos de la Champions League 2025‑26, y las posiciones están tomando forma. Los equipos del 1 al 8 avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los del 9 al 24 irán al exigente Playoff.

El Arsenal es hasta ahora la gran sensación: ha ganado todos sus partidos y muestra un rendimiento arrollador que lo coloca como el mejor equipo del torneo por rendimiento y consistencia.

Muy cerca sigue el Bayern Múnich, otro gigante europeo que ha mantenido un paso firme y sin sobresaltos importantes.

Clásicos con presión: Real Madrid y Barcelona

Clubes como Real Madrid y Barcelona están en zona de riesgo relativo: necesitan sumar en las últimas dos fechas para asegurarse la clasificación directa y no complicar su pase a la siguiente ronda del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

Champions League 2025‑26: Arsenal manda y la lucha por octavos se intensifica
Champions League 2025‑26: Arsenal manda y la lucha por octavos se intensifica / FOTO: EFE

Últimas jornadas: cada punto cuenta

La lucha por los puestos directos está más intensa que nunca. Con solo dos fechas por jugarse, un empate o una derrota en el momento equivocado puede cambiar por completo el panorama de clasificación.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026

Inglaterra anuncia dos amistosos de primer nivel

Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City
Messi

El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia

Alexis Vega se pierde la ida de la Final del Apertura 2025