Champions League: Así quedó la tabla tras la Jornada 6

La Champions entra en su tramo final. Arsenal domina con puntaje perfecto, Bayern sigue firme y Real Madrid y Barcelona necesitan puntos para asegurar su pase .

Quedan solo 2 jornadas por jugarse en la fase de grupos de la Champions League 2025‑26, y las posiciones están tomando forma. Los equipos del 1 al 8 avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los del 9 al 24 irán al exigente Playoff.

El Arsenal es hasta ahora la gran sensación: ha ganado todos sus partidos y muestra un rendimiento arrollador que lo coloca como el mejor equipo del torneo por rendimiento y consistencia.

Muy cerca sigue el Bayern Múnich, otro gigante europeo que ha mantenido un paso firme y sin sobresaltos importantes.

Clásicos con presión: Real Madrid y Barcelona

Clubes como Real Madrid y Barcelona están en zona de riesgo relativo: necesitan sumar en las últimas dos fechas para asegurarse la clasificación directa y no complicar su pase a la siguiente ronda del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

Últimas jornadas: cada punto cuenta

La lucha por los puestos directos está más intensa que nunca. Con solo dos fechas por jugarse, un empate o una derrota en el momento equivocado puede cambiar por completo el panorama de clasificación.

