Chalecos para el frío: cómo usarlos y que tendencias que regresaron!
Publicado el 11/22/2025 a las 00:01
- Chalecos para el frío : Acolchados para el diario
- Tejidos para estilo elegante
- Chalecos largos estilizan figura
Cuando llega la temporada fría, los chalecos se convierten en una de las prendas más versátiles del clóset.
No solo ofrecen abrigo sin sacrificar movilidad, sino que permiten jugar con capas, colores y texturas para crear estilos modernos y funcionales.
Desde versiones acolchadas hasta diseños tejidos o de vestir, los chalecos se han reinventado como una pieza clave tanto para el día a día como para ocasiones más formales.
Conoce aquí las mejores formas de usarlos, los estilos que más favorecen y los trucos que ayudan a sacarle provecho a esta prenda en cualquier clima.
Tips para usar chalecos en temporada de frío
1. Opta por chalecos acolchados para el día a día
Los chalecos acolchados son ideales para actividades al aire libre, caminatas o días de mucho movimiento.
Mantienen el calor del torso sin generar exceso de volumen y combinan fácilmente con sudaderas, suéteres o camisas de franela.
Son perfectos para quienes buscan comodidad sin perder estilo.
2. Apuesta por chalecos de lana o tejido para un look elegante
Los chalecos tejidos regresaron con fuerza.
Puedes llevarlos sobre una camisa blanca para un estilo clásico o combinarlos con prendas más relajadas para un look moderno.
Funcionan bien en oficinas informales o reuniones donde quieres verte arreglado sin demasiado esfuerzo.
3. Añade un chaleco largo para estilizar la figura
Los modelos largos ayudan a crear una silueta más estilizada, especialmente si se usan abiertos y combinados con pantalones rectos o leggins térmicos.
Son una excelente opción para quienes buscan abrigo adicional sin llevar un abrigo pesado.
4. Usa chalecos como capa intermedia en días muy fríos
En climas extremos, el chaleco puede ir debajo del abrigo principal.
Esto suma calor al torso y permite quitar piezas si entras a espacios cerrados con calefacción.
Es una técnica útil para quienes pasan de exteriores fríos a interiores cálidos continuamente.
5. Juega con texturas y colores
Los chalecos permiten experimentar.
Combina uno acolchado con prendas de lana, o prueba colores neutros como beige y negro para un estilo minimalista.
Si te gusta arriesgar, un chaleco en tonos vibrantes puede transformar un conjunto básico de invierno.
Para hombres: Amazon Essentials Mens Lightweight Water-Resistant
6. Aprovecha los chalecos deportivos para entrenar
Los diseños deportivos, fabricados con materiales térmicos y ligeros, mantienen la temperatura corporal sin limitar el movimiento.
Son ideales para correr, hacer senderismo o entrenar temprano cuando la temperatura baja.
7. Elige un chaleco de vestir para ocasiones más formales
En cenas, eventos o entornos laborales, un chaleco sastre añade estructura y elegancia.
Puedes llevarlo con camisa y pantalón de vestir o combinarlo con textiles menos rígidos para un toque contemporáneo.
El chaleco se ha convertido en una prenda imprescindible para enfrentar el frío sin perder estilo ni comodidad.
Puedes usar: 33,000ft Men’s Fleece Vest
Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes climas, actividades y gustos personales.
Desde modelos acolchados hasta versiones tejidas o formales, cada tipo ofrece ventajas únicas que ayudan a crear combinaciones prácticas y atractivas.
Incorporarlo en tu guardarropa de invierno puede ser una de las decisiones más funcionales y acertadas de la temporada.
¿Cuál estilo de chaleco te gusta más para el invierno: acolchado, tejido o tipo sastre?
FUENTE: Vogue – Guía de capas y chalecos para el frío