César Cobos, el trailero viral que emocionó a miles tras su accidente en Campeche

César Cobos recibe apoyo masivo

Accidente viral en Ciudad del Carmen

Empresa garantiza la continuidad laboral

Un accidente vehicular ocurrido en Ciudad del Carmen, Campeche, ha colocado a César Cobos, trailero de Altamira, Tamaulipas, en el centro de la atención pública.

El incidente tuvo lugar en la colonia Pallas, donde el conductor intentó maniobrar su tráiler para ingresar a la calle 20-A, pero terminó enredando su unidad con cables de telefonía, lo que derribó dos postes de madera.

El joven trailero estaba realizando la entrega de mercancía con destino a Mérida, Yucatán, cuando las dimensiones de su vehículo complicaron las maniobras.

Este error técnico generó daños materiales significativos y atrajo la mirada de los vecinos, quienes rápidamente comenzaron a grabar la escena.

César Cobos expresa su angustia tras el accidente y recibe apoyo viral en redes sociales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de San Juan Del Río (@centronoticiasoaxaca)

En un momento de angustia, César no pudo contener las lágrimas y expresó su temor a perder su empleo.

“Me preocupa mi trabajo, me preocupa mucho mi trabajo, no sabes cuánto he batallado”, comentó visiblemente afectado, mientras se derrumbaba emocionalmente ante la situación.

Las imágenes de su llanto, grabadas en video, se compartieron rápidamente en redes sociales.

A medida que el video se viralizó, miles de usuarios en plataformas como Facebook y TikTok comenzaron a mostrar su apoyo al trailero, etiquetando a su empleador, Transportes Maderenses, para pedir comprensión y apoyo.