Se cerrarán 21 bancos de JPMorgan Chase tras sufrir colapso financiero

The Sun informó que la noticia fue dada a conocer por un portavoz de Yahoo Finanzas, quien confirmó que esta acción sí se llevará a cabo por parte del banco JPMorgan Chase: «Estas ubicaciones tienen volúmenes de transacciones relativamente bajos y, por lo general, se encuentran a poca distancia de otra oficina de la Primera República», reveló.

De acuerdo con la información, JPMorgan Chase cerrará 21 sucursales de First Republic Bank para fin de año. Y es que resulta que este banco apenas acababa de adquirir nuevas sucursales, por lo que la situación se ha visto bastante afectada ante la noticia de la bancarrota de la empresa.

Se cerrarán 21 bancos de JPMorgan Chase: Malas noticias para las personas que cuentan con sus tarjetas del banco JPMorgan Chase, pues éste jueves se acaba de confirmar que 21 sucursales serán cerradas debido a que la empresa está sufriendo un colapso financiero, reportó el portal en internet de The Sun.

Se cerrarán 21 bancos de JPMorgan Chase: Una gran cantidad de personas quedarán desempleadas

Los informes indican que será en los próximos seis meses que se definirá a los empleados las asignaciones tras el cierre de 21 sucursales de banco. The Sun reportó que después de que pase este tiempo, los empleados serán libres de hacer sus transiciones a las funciones del banco JPMorgan.

Se ha confirmado el despido de 1,000 personas que laboraban en First Republic, The Sun ha reportado que actualmente cuentan con 13.000 vacantes. JPMorgan tuvo la adquisición de First Republic hace relativamente muy muy poco tiempo, pues fue en abril que se hizo éste trato.