Javier Ceriani revela la supuesta verdadera razón por la que Lupillo Rivera salió de La Casa de los Famosos All Stars

Ceriani destapa posible investigación federal

Lupillo pidió ayuda a su madre

Salida no fue por salud

El cantante mexicano Lupillo Rivera conmocionó al público al anunciar su salida repentina del reality show La Casa de los Famosos All Stars el pasado 30 de abril de 2025.

Durante una emotiva transmisión en vivo, el intérprete de “Grandes Ligas” y “Sufriendo a solas” explicó entre lágrimas que una complicación de salud le impedía continuar en el programa.

“Una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en la casa y me la he pasado bien con ustedes, si me la he pasado mal, les pido disculpas a toda esta gran producción, me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, discutir, poner las cosas en jake, lo voy a extrañar mucho» dijo Lupillo.

» A mis amigos de mi cuarto les pido una disculpa, perdón, no está a mi alcance, necesito atender a esta situación y simplemente les deseo lo mejor”, expresó frente a sus compañeros.

El también llamado “Toro del Corrido” afirmó que su salud debía ser prioridad

El también llamado “Toro del Corrido” afirmó que su salud debía ser prioridad y que la situación estaba fuera de su control.

“En mis 32 años de carrera nunca había pasado, me siento horrible y mal (…) Lo que me provoca el llanto es que soy una persona profesional, no me gusta quedar mal a nadie; nunca había fallado, no dejaba el trabajo tirado”, dijo profundamente afectado.

No obstante, horas después del anuncio, comenzaron a circular versiones que cuestionaban si esa era la verdadera razón de su salida.

El periodista Javier Ceriani, conocido por sus exclusivas en el mundo del espectáculo, aseguró semanas antes que Lupillo abandonaría el reality no por enfermedad, sino por un posible proceso legal en su contra.