Profe Claudio Nieto: Cerebro y glucosa

Sin embargo, ¿existen excepciones a esta regla? ¿Hay células que no pueden metabolizar las grasas correctamente?

El cerebro y la glucosa

Sin embargo, este no es el único caso en el que el cuerpo requiere glucosa. Ciertas células, como los glóbulos rojos y algunas células cerebrales de pequeño tamaño, no tienen la capacidad de metabolizar grasas y dependen exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Pero, ¿qué sucede si no consumimos azúcares?

Resulta que nuestro cuerpo tiene formas ingeniosas de obtener glucosa incluso sin consumir azúcares directamente.

Una de estas vías implica la producción de glucosa a partir de otras fuentes, como las proteínas y las grasas.

De hecho, el hígado puede convertir proteínas y grasas en glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis.