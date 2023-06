Autoridades confirman buena noticia que generará beneficio a millones. Pues en medio de situaciones y crisis migratorias, tal parece que no todo se encuentra ‘perdido’. Muestra de ello, centroamericanos podrán emigrar de forma legal con nuevo programa de EEUU, le brindamos los detalles.

Washington intenta establecer acciones migratorias en países como Guatemala

Se asignará una fecha para que la persona interesada tenga una cita en los Centros de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (Capmir), ubicados en la Fuerza Aérea Guatemalteca, Petén, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché y Huehuetenango.

The Associated Press señala que pudo constatar que el Capmir ubicado en Quetzaltenango y administrado por OIM no cuenta aún con condiciones físicas, ni personales para atender a los solicitantes del programa. Con la apertura de centros en origen, financiados por Estados Unidos, Washington intenta establecer acciones migratorias en países como Guatemala, que son usados como tránsito por migrantes en su huida de la pobreza y de la violencia en la región.