Prisión de Nebraska se convierte en centro de ICE en plena expansión de detenciones

Centro de ICE reemplaza prisión

Remodelación costó casi dos millones

Nebraska asegura beneficios económicos

La prisión estatal de mínima seguridad Work Ethic Camp, ubicada en McCook (Nebraska), dejó atrás su misión original este otoño.

El recinto será reemplazado por un centro de detención de alta seguridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con capacidad para 300 personas.

La decisión forma parte de la ampliación de la infraestructura de detención ligada a la campaña nacional del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

Centro de ICE en Nebraska sustituye a prisión de mínima seguridad

Cárcel en Nebraska se convertirá en centro de detención de alta seguridad de ICE Leer más: https://t.co/AswmonI7Kc pic.twitter.com/Q4l6Q8AcA7 — CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) December 10, 2025

Según un reportaje de The New York Times, el Work Ethic Camp era la única prisión estatal de Nebraska dedicada exclusivamente a la rehabilitación.

Su enfoque estaba dirigido a delincuentes no violentos que se encontraban cerca del final de sus condenas.

TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene por error a un ciudadano estadounidense por esta increíble razón

El programa incluía asesoramiento, educación y formación laboral para facilitar la reintegración en la comunidad.

Antes de la reconversión, era frecuente ver a personas privadas de libertad realizando trabajos comunitarios en McCook.