Prisión de Nebraska se convierte en centro de ICE en plena expansión de detenciones
Publicado el 12/11/2025 a las 14:03
- Centro de ICE reemplaza prisión
- Remodelación costó casi dos millones
- Nebraska asegura beneficios económicos
La prisión estatal de mínima seguridad Work Ethic Camp, ubicada en McCook (Nebraska), dejó atrás su misión original este otoño.
El recinto será reemplazado por un centro de detención de alta seguridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con capacidad para 300 personas.
La decisión forma parte de la ampliación de la infraestructura de detención ligada a la campaña nacional del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
Según un reportaje de The New York Times, el Work Ethic Camp era la única prisión estatal de Nebraska dedicada exclusivamente a la rehabilitación.
Su enfoque estaba dirigido a delincuentes no violentos que se encontraban cerca del final de sus condenas.
El programa incluía asesoramiento, educación y formación laboral para facilitar la reintegración en la comunidad.
Antes de la reconversión, era frecuente ver a personas privadas de libertad realizando trabajos comunitarios en McCook.
Entre las labores destacaban pavimentación, mantenimiento de cementerios, retiro de luces navideñas y corte de césped en instalaciones escolares.
Además, los reclusos acudían a clases en una universidad comunitaria.
Incluso, durante el verano se exhibieron obras de 13 reclusos en una galería de arte, de acuerdo con el reportaje citado.
Todo eso quedó atrás con la transformación del recinto en un centro de ICE, ahora identificado como “The Cornhusker Clink”.
Inversión estatal para aumentar la seguridad
El estado ha destinado casi dos millones de dólares a la remodelación del complejo.
Entre los cambios se incluyó la instalación de alambre de púas en las vallas perimetrales.
También se añadieron sensores para detectar posibles fugas, según el reporte.
Estas modificaciones responden a los estándares de seguridad exigidos para centros de detención federal.
Un acuerdo económico de alto valor para Nebraska
El gobernador Jim Pillen indicó que el arreglo generará alrededor de 14 millones de dólares anuales para el estado, una vez cubiertos los costos operativos.
El contrato establece que ICE pagará a Nebraska una cuota única de 5,9 millones de dólares destinada a renovaciones.
A esto se suman pagos mensuales de 2,5 millones durante un periodo contractual de dos años.
El acuerdo marca un giro significativo en el uso del recinto y en la política estatal hacia la infraestructura de detención.