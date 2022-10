“La investigación preliminar: la revisión del video revela que un sujeto masculino disparó accidentalmente un arma de fuego en el patio de comidas”. No hubo heridos por el accidente, pero la policía todavía está investigando en la escena. ARCHIVADO DE: Centro comercial Maryland tiroteo

Centro comercial Maryland tiroteo: No se han reportado heridos

“El hecho de que mi hermana sea rehén en el centro comercial Arundel Mills debido a un tirador masivo es una locura para mí, ya no estás a salvo en el centro comercial”, comentó otra usuaria de Twitter. Algunos estadounidenses están en esperada que se ‘cancele’ el permiso de portar armas.

De acuerdo con The US Sun, hasta ahora no se ha reportado algún herido o muerto. Solo está seguro que después de que los asistentes evacuaron pudieron regresar a sus casas. El centro comercial Arundel Mills fue acordonado y la investigación continua.