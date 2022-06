Razones por las que no debes tirar la caja de tu celular

Lo que pocos saben es que en el futuro el empaque podría sernos muy útil

Nunca está demás guardar la caja por si en algún momento, entre otras cosas, necesitas cambiarlo

¿Por qué no debes tirar la caja de tu celular? Lo primero que hacemos al adquirir un celular nuevo es tirar todo lo que no sea el dispositivo, cargador, audífonos y la llave para la SIM, es decir que solemos deshacernos de la caja; ya sea por cuestiones de espacio o simplemente porque no le vemos alguna utilidad. Pero lo que pocos saben es que en el futuro el empaque podría sernos muy útil.

Sí, tal vez resulte incómodo conservar la caja de un smartphone, pero antes de deshacerte de ese pedazo de cartón, piensa en un futuro a mediano plazo. El portal del consumidor estadounidense, Consumer Reports, recomienda guardar la caja del celular en 3 situaciones: Cuando exista la posibilidad de que devuelvas el celular, ya sea por un defecto de fábrica o porque no haya sido de tu agrado; si consideras revenderlo.

Motivos por los que debes guardar la caja del celular

Un celular en caja vale más y es más segura su venta si conserva su empaque y manuales y cuando la garantía aún está vigente. Aunque el dispositivo no presente fallas, nunca está demás guardar la caja por si en algún momento necesitas cambiarlo, apunta la agencia de noticias El Universal.

IMEI, otro de los motivos para guardar la caja de tu celular. En México, la caja de los celulares contiene un código que nos podría evitar muchos dolores de cabeza, hablamos del IMEI. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) explica que el International Mobile System Equipment Identity (IMEI) es “un código de 15 dígitos pregrabados en los teléfonos móviles, el cual funge como una clave internacional de identidad que tiene cada celular y que lo distingue de manera única”.