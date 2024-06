¿Celos? Dicen qué hizo Christian Nodal, ¿por orden de Ángela Aguilar?

Nodal y Ángela Aguilar en más polémicas.

Carolina Ross, sorprendida por el distanciamiento.

¿Celos de Ángela Aguilar?

Recientemente, Carolina Ross confesó que Christian Nodal la dejó de seguir en redes sociales, despertando rumores y especulaciones sobre los motivos detrás de esta decisión.

Estas declaraciones surgen poco después de que Nodal y Ángela Aguilar anunciaran su relación, lo que ha generado aún más atención mediática.

En una entrevista con Érika González, Ross reveló que no entiende por qué el intérprete decidió dejar de seguirla, ya que consideraba que eran buenos amigos.

“Es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya”, comentó Ross.

LA INVITÓ A CANTAR Y AHORA TOMÓ ESA DECISIÓN

A pesar de esto, ella mantiene una imagen positiva de Nodal, recordando cómo él la invitó a cantar con él en importantes escenarios como Las Vegas y el Auditorio Nacional, según TV Notas.

Cabe destacar que, en su momento, se especuló que Christian Nodal y Carolina Ross podrían haber tenido una relación amorosa.

Este rumor se intensificó cuando Nodal le dio un beso en la mejilla a Ross durante uno de sus shows.

Sin embargo, esta relación nunca se confirmó.