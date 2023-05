¿Céline Dion se encuentra entre la vida y la muerte? La cantante cancela sus presentaciones por enfermedad

De acuerdo al portal de The Sun, la cantante emitió un comunicado en el que expresaba que no cumpliría con las fechas programadas de su tour mundial. Sin embargo señala que no pierde la esperanza de volver lo más pronto a los escenarios una vez que pueda recuperar su fuerza.

A pesar de mostrarse positiva sobre regresar a los escenarios, se tomó la decisión de cancelar el tour mundial. Siendo los principales afectados los fanáticos de Francia, Bélgica, Dinamarca, Polonia y el Reino Unido, quienes ya no contaran con la presentación de la canadiense.