“Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Dion en el vídeo, donde se emociona y señala entre lágrimas que “todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.

“Ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”, continuó la intérprete de 54 años en un video cargado de emociones. “Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida que afecta a una persona entre un millón”, destacó.

“Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”. Ella agregó: “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que estoy acostumbrada”. “Me duele decirte hoy que esto significa que no estaré listo para reiniciar mi gira en Europa en febrero”, reveló Céline Dion.

La intérprete ya había experimentado ‘descanso’ de los escenarios

Según BBC, en 2014 la diva, cuya balada My Heart Will Go On, de la banda sonora de Titanic, ganó el Oscar a la mejor canción, dijo que estaba poniendo su carrera y la música en pausa “indefinidamente” mientras su esposo, René Angélil, lucha contra el cáncer.

Aunque sus actuaciones se reanudaron, la cantante también se alejó de los escenarios a principios de 2016, tras la trágica muerte de Angélil y su hermano, Daniel Dion. Finalmente regresó con el álbum de estudio Courage de 2019, que contó con colaboraciones con Sia, Sam Smith y David Guetta sin fracaso alguno. Información obtenida de Agencia EFE, CNN y BBC. Da click aquí para ver como Céline Dion anuncia que padece una grave e incurable enfermedad neurológica.