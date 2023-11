Celia Lora confirma lo que se temía de su relación con Lizbeth Rodríguez

«Y la verdad, creo que tenía que decir que no, que no es cierto.», confirmó ante la situación que terminó incomodándola.

«Con Apolonia, Karely, con María Franco (…) ya llevo no sé cuanto tiempo haciendo fotos y no, bueno, nunca habían dicho que yo andaba con ellas.», destacó.

«Yo no ando con nadie»

Esta confesión sincera marcó un momento importante en la vida de Celia Lora y dejó a sus seguidores sorprendidos por la honestidad de la modelo.

«Bueno, este video es para eso, para que no crean todo lo que leen o todo lo que dicen de mí o de alguien.», informó Lora en el video.

«Yo no ando con nadie, soy una persona muy feliz soltera. Mi plan es morirme soltera, la paz mental me fascina, me encanta estar sola, viajar sola, yo no tengo hermanos.», destacó.

«Este chistecito a mi ya… no puedo creer que trascendió a tanto. Me hubiera gustado que me consultaran, a mi no me gusta estar en el chisme.», añadió.