Celebridades como Chiquis y Gloria Estefan se unen contra las redadas migratorias de Trump

En los últimos días, diversas celebridades de Hollywood y artistas hispanos han mostrado su apoyo a las protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Figuras como Kim Kardashian, Katy Perry, Eva Longoria, Pedro Pascal y Gloria Estefan se han sumado a las voces que rechazan las políticas migratorias del mandatario estadounidense.

Kim Kardashian ha sido una de las últimas en pronunciarse en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La estrella televisiva calificó las acciones como «inhumanas» y destacó el papel fundamental de los inmigrantes en la sociedad estadounidense.

Katy Perry shared a post against ICE raids in LA on her Instagram story. pic.twitter.com/zlU2MsJwNd

— Katy Perry China 🇨🇳 (@KatyPerryChina) June 10, 2025