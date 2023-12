5 celebridades que salieron del clóset en 2023

«Mi género siempre ha sido muy fluido»

Terminamos este recuento de celebridades que salieron del clóset en el 2023 con la joven actriz Bella Ramsey.

Según reportó el portal Homosensual, la protagonista de la serie The last of us es una persona no binarie. Así se expresó en The New York Times:

«Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Soy simplemente una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente», dijo.

Por último, Bella comentó que, en términos de pronombres, «realmente no podría importarme menos».