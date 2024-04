Getting your Trinity Audio player ready...

¿Quiénes son las celebridades latinas más famosas?

Han dejado un impacto en el mundo.

Se los conoce y se los celebra en todo el mundo.

Las personas que son ampliamente reconocidas y están dotadas de una reputación especial pueden ser muchas.

Pero menos son las que, aparte, también tienen un alto grado de atención por parte del público y de los medios de comunicación, son las llamadas celebridades, que las hay de diferentes tipos y para todos los gustos.

En este momento de nuestra historia podemos apreciar diferentes personalidades latinas que se destacan por su belleza, por su talento o por sus labores humanitarias.

Muchas han quedado eclipsadas con su brillo y aquí te presentamos algunas de las celebridades latinas más famosas.

Celebridades latinas más famosas: Empezamos con Jennifer López

Jennifer López, es la celebridad latina por excelencia en estos momentos, pues hay mucho que decir sobre ella.

Jennifer Lopez, a pesar de haber nacido en Nueva York, sus fuertes orígenes puertorriqueños la muestran como una polifacética artista que no solo deleita con su voz, también destaca en producciones cinematográficas.

Los primeros largometrajes importantes que la lanzaron al mundo del espectáculo fueron “Selena”, “Anaconda” y “Giro al infierno”, en los que empezó a trabajar con reconocidos experimentados actores y directores de cine.

JLO, como se le conoce en el mundo artístico incursionó en el año 1999 en el campo musical, logrando gran aceptación con su trabajo “on the 6”, y destacó en el increíble show del súper Bowl en 2020.

Ricky Martin

Ricky Martin, oriundo de San Juan de Puerto Rico, desde que era niño incursionó en el mundo artístico con su participación en uno de los más grandes grupos juveniles de la década de los 80 ‘s en Latinoamérica (Menudo).

A comienzos de los 90 participó en la telenovela “Alcanzar una Estrella” en la que de igual forma logró nuevamente notoriedad y, después de ello, lanzó su primer trabajo musical en 1991 llamado Ricky Martin.

Desde ese momento obtuvo grandes éxitos en ventas y gran popularidad que hasta el día de hoy no han desaparecido.

Esta estrella latina obtuvo reconocimiento mundial con su producción musical en el año 1999 (la pegajosa canción “Livin` la vida loca”). Desde ese momento todo el mundo sabía ya quién era Ricky Martin.

Shakira, ¿quién no conoce a esta diva?

En el campo de la música hay una celebridad de origen colombiano, y reconocida mundialmente por su talento, originalidad y compromiso social.

Si escuchas la frase “las caderas no mienten” todos ya saben su referencia: Shakira. Shaki, o shak, como es conocida por sus fans, empezó a cantar desde que era una niña en su natal Barranquilla.

Probablemente no muchos sepan que en el año 1994, y en vista de que sus trabajos musicales pasaban desapercibidos, hizo el protagónico en una telenovela de nombre “El Oasis”.

Unos años después, Shakira regresó a Viña del Mar como toda una estrella internacional gracias al éxito de su tercer Álbum “Pies Descalzos”. Fue a raíz de este trabajo por lo que logró ser reconocida a nivel latinoamericano y en Estados Unidos.

Salma Hayek, una latina famosa que ha arrasado con el mundo del cine

La mexicana Salma Hayek es una celebridad con mucha trayectoria en el mundo artístico. Esta actriz empezó su carrera en telenovelas, de las cuales logró el protagónico como la icónica “Teresa” antes de abandonar México.

En 1995 tuvo su gran oportunidad al lado del español Antonio Banderas en la película “Desperado”.

Desde ese momento despegó la carrera de esta actriz. Continuó participando en diferentes películas en las que trabajó con experimentados y famosos actores.

En el año 2002 protagonizó la película “Frida” de la cual fue también productora y que obtuvo su primera nominación a los premios Oscar como mejor actriz.

Sofia Vergara no podía faltar en la lista de celebridades latinas famosas

Sofía Vergara es otra colombiana originaria de la ciudad de Barranquilla, era vecina de otra de las latinas preferidas, Shakira. Sofía empezó sin proponérselo demasiado en el mundo del modelaje.

Se hizo famosa en Colombia por un comercial de televisión y poco tiempo después decidió ir a Estados Unidos a probar suerte en el mundo de la televisión.

No fue hasta el año 2009 donde consiguió ser ampliamente reconocida en Estados Unidos por la comedia de televisión “Modern Family”.

En el papel de Modern Family, Sofía interpretaba el papel sobre una colombiana casada con un americano de mayor edad. Gracias a esta serie de televisión que fue muy bien recibida por los televidentes, Sofía logró quedarse en la memoria del público.

Marc Anthony

Marc Anthony, de origen puertoriqueño nacido en Estados Unidos, es uno de los más reconocidos cantantes de música salsa en el mundo.

Esta celebridad recibió una propuesta del productor Louis Vega en el año 1991, lo aceptó, y a partir de ese momento comenzó su ascenso en la industria que lo ubica actualmente en uno de los niveles más altos en las preferencias del público.

Con la llegada de “I need to know” y sus canciones en inglés, Marc consolidó su imagen de magnifico cantante que sabe fusionar los ritmos latinos con el pop contemporáneo.

Ganó un premio Grammy al mejor cantante del género de salsa, que a la vez le permitió darse a conocer en los rankings británicos con su trabajo.

Pitbull

Si escuchas el nombre Armando Christian Pérez, probablemente nadie identificaría a esta celebridad por su nombre legal, pero si escuchas Pitbull, automáticamente viene a la mente este cubano afincado en Miami y su reconocido trabajo como cantante.

Tuvo una infancia difícil, pero gracias a su talento ha logrado hacerse un nombre en la industria de la música.

Cuenta con una meteórica carrera en la música y ha logrado hacer duetos con grandes estrellas como Christina Aguilera, Rihanna, Shakira, Jennifer López, Marc Anthony, entre muchos otros.

Pitbull es poseedor de una estrella en el Paseo de la Fama, y cuenta con una fundación de nombre “Imagínate”, con la que ayuda a niños inmigrantes que no tienen oportunidades de formarse y pensar en un futuro mejor.

Luis Miguel

El cantante Luis Miguel nació en Puerto Rico pero su carrera fue apoyada en sus comienzos por productores mexicanos donde se empezó a dar a conocer.

Es llamado “El Sol de México” cuenta con una trayectoria artística de más de 30 años.

Se destacan en su vida profesional logros como haber recibido un premio Grammy siendo un adolescente y la invitación que recibió para cantar a dúo con el legendario Frank Sinatra.

Actualmente se prepara en Netflix la segunda temporada de la serie basada en su vida.

J Balvin

José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo de la música como J Balvin, es un cantante colombiano de música urbana de origen colombiano, cuyo éxito y reconocimiento en los últimos años ha sido destacado.

Gracias al éxito de la canción “Ella me cautivó”, J Balvin llamó la atención de compañías musicales como EMI Music.

Además, con la canción “Ella me cautivo” llegó a los Estados Unidos, donde tuvo gran acogida y se posicionó entre las 40 canciones más importantes del listado de Tropical Songs de Billboard.

J Balvin compone sus canciones con base a experiencias vitales y a su trayectoria como cantante, las cuales lo han llevado al estrellato y a ser reconocido internacionalmente.

Camila Cabello

Una de las nuevas celebridades latinas famosas es Camila Cabello, quien se dio a conocer con el grupo musical femenino Fifth Harmony.

Esta cubana sobresalió en dicha banda donde su voz y presencia artística eclipsaba. Poco tardó para que diera su salto como solista con un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes y la canción “I Know What You Did Last Summer”.

Camila repitió colaboración con Shawn Mendes en el tema “Señorita” con magníficas valoraciones por parte del público.

A pesar de su corta trayectoria, su nombre ya es reconocido en la esfera musical, y su talento y carisma le auguran que nos seguirá deleitando con su música.

Romeo Santos, una celebridad latina de largo kilometraje

Anthony Santos, más conocido como Romeo Santos El Rey de la Bachata, nació en Nueva York. De padres inmigrantes, su padre de República Dominicana y su madre de Puerto Rico, comenzó cantando en una agrupación latina nombrada “Aventura”.

En el año 2011 publicó su primer sencillo el cual fue titulado “You” de su primer álbum Fórmula, con el cual ingresó al número 1 en la lista de Hot Latin Songs y Tropical Songs.

Romeo lanzó el segundo sencillo del álbum titulado “Promise”, que incluye un dúo con el cantante estadounidense Usher, lo que permitió obtener más popularidad y reconocimiento en el medio.

En 2012, agotó entradas en el Madison Square Garden en Nueva York y, haciendo gala de est​e éxito, en 2014 logró llenar dos conciertos como artista principal en el Estadio de los Yankees. ​

Celebridades latinas famosas: Terminamos con Maluma

Esta celebridad, conocido como Maluma y cuyo nombre legal es Juan Luis Londoño Arias es originario de la ciudad de Medellín. Ha logrado en pocos años hacerse un nombre en la música para el público internacional.

Maluma es un cantante de reguetón y con su sencillo “La temperatura”, publicado en 2013 tuvo una amplia popularidad en toda Latinoamérica y el mercado anglo al entrar en las primeras cuarenta posiciones de varias listas musicales de la revista Billboard.

También obtuvo una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Nuevo Artista. De igual manera fue candidato al galardón de Mejor Nuevo Artista en los premios Nuestra Tierra 2012.

Después de esta apertura al mercado internacional ha realizado presentaciones en todo el mundo. Por mencionar ha realizado algunas colaboraciones con grandes artistas como Shakira, JLO, Madonna; lo que ha elevado su nivel de celebridad.