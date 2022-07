Celebran el funeral de Ivana Trump

Donald e Ivanka lideraron el servicio fúnebre

La presencia de Melania Trump sorprendió

¡DAN EL ÚLTIMO ADIÓS! El miércoles 20 de julio, se anunció el funeral de Ivana Trump quien falleció el pasado jueves 14 de julio. El servicio conmemorativo se llevó a cabo en la iglesia católica St. Vincent Ferrer, donde Ivanka y Donald Trump lideraron el servicio funerario; al lugar, asistieron amigos y familiares cercanos a la socialité y empresaria.

De acuerdo con los reportes, Ivana Trump, falleció al caer de las escaleras y fue una muerte accidental. El primero en confirmar la noticia fue Donald Trump, quien destacó que la socialité había fallecido en su hogar de Nueva York; posterior a ello, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump rompieron el silencio y escribieron un par de palabras en honor a su madre a través de las redes sociales.

DESPIDEN A IVANA TRUMP

La familia Trump vuelve a reunirse tras comenzar los funerales de Ivana Trump. Este miércoles 20 de julio, Ivanka, Donald Jr. y Eric Trump asistieron con sus familias para despedir a su madre. La socialité, perdió la vida el pasado jueves 14 de julio, tras caerse de las escaleras de su casa; los servicios de emergencia confirmaron que fue una muerte accidental.

El expresidente Donald Trump presentó sus respetos a su primera esposa, Ivana Trump, y se unió a sus tres hijos el miércoles en una misa fúnebre para el ícono del estilo de la década de 1980 y empresaria que lo ayudó a construir un imperio que lo llevó a la presidencia, indicó The Associated Press. Pero, la presencia del republicano no fue la única que llamó la atención.