¿Quien tuvo la culpa? La mamá de una joven quinceañera explotó contra los organizadores de la fiesta debido a que le informaron que no podían hacerla en el salón porque se excedía el número de invitados, el problema es que no había suficiente personal ni platillos, por lo que se enfrentó a ellos y el final fue inesperado, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales y en nuestra página de MundoNow. Minutos antes de la fiesta ya cuando estaba todo listo para que llegar su hija, la madre de familia acudió al salón para ver que todo saliera como se esperaba. El contrato estipulaba que serían 200 invitados, 100 adultos y 100 menores de edad, los platillos para los primeros serían un banquete mientras que a los niños les darían hotdogs. CAMBIÓ TODO EL PLAN Sin embargo, todo se salió de control cuando la señora les dijo a los organizadores que serían 186 invitados (20 niños y jóvenes, son 166 adultos), por lo que no se tenían los platillos de adultos suficientes, por lo que en un momento se propuso darles hotdogs a los adultos, pero no solo ese era el problema. Uno de los que recibieron a la madre, le dijo que tampoco tenía personal suficiente para el vallet parking, y esto fue lo que dijo uno de los empleados: «No tengo personal, no tengo platillos para esa gente, no tengo valet parking, le voy a decir uno cosa toda su gente va salir enojada, nosotros vamos a quedar super mal, porque no tenemos gente», se informó sobre la mamá de la quinceañera que discutió por la fiesta de su hija en el salón.

Mamá quinceañera fiesta salón: EXCEDE NÚMERO DE INVITADOS Todo indica que la mamá llevaría a 86 invitados de más, por lo que los organizadores le sugirieron cancelar la fiesta, pero la señora dijo que ya estaba todo listo y que los invitados no iban a irse, por lo que les lanzó el siguiente reclamo: «Estás arruinando los XV´s de mi hija» y luego dijo algunas groserías. La señora discute que el contrato no estipula la edad marcada para los niños, esto por el tema de los platillos pagados. Entonces luego dijo los siguiente a los organizadores: «Yo me siento robada, yo me siento robada y estafada». Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Mamá quinceañera fiesta salón

Mamá quinceañera fiesta salón: ‘EXPLOTA’ LA MAMÁ En un momento dado la mujer no puede más ante la negación de los organizadores de hallar una solución y saca todo su ‘veneno’: «A mi este pinche pedo ya me canso, a la chingada, yo te liquide el evento para 200 personas, metan a los 100 adultos y 100 jóvenes o te armo un pinche desmadre aquí por que tu no me vas a venir a chingarme mi evento». Luego se fueron a una oficina y estuvieron checando el contrato, pero ninguna de las dos partes cedía, incluso se llegó a escuchar la opción de denunciar el caso ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para que ellos clararan la problemática. Archivado como: Mamá quinceañera fiesta salón

¿CÓMO TERMINÓ TODO? La mujer salió enojada y enfurecida de la oficina, pero con la firme decisión de que no le cancelaran su evento, así que se fue directo al salón y cuando vio a los meseros les preguntó si ya habían desmontado las mesas, por lo que le dijeron que no y ella prosiguió a checar que todo estuviera muy bien. Al final se realizó la fiesta, se desconoce cómo se distribuyeron los platillos, sin embargo, ella mostró su enojo ante la falta de solución que le dieron, pero los internautas se dividieron en decir quién tenía la culpa, si ella por exceder el número de invitados o los organizadores por no dar un solución. Archivado como: Mamá quinceañera fiesta salón

