“Mi cachorro ya no es tan ‘baby'”

Con la simpatía que la caracteriza, Cecilia Galliano le concedió una entrevista al periodista Edén Dorantes, quien la captó de la mano de su hijo Santiago Rulli Galliano a su llegada a un teatro de la Ciudad de México. La actriz argentina aprovechó la ocasión para informar que pronto formará parte de la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las cab…?

“Aunque mi cachorro ya no es tan ‘baby’, pero creo que siempre es bonito traer a los hijos… (A los eventos) me acompaña siempre, pero ahora no lo puedo esconder mucho porque está tan grandote que me lo ven”, dijo la actriz sin poder aguantar la risa. Contrario a lo que se pensaría, el joven accedió a responder las preguntas que se le hicieron en esta ocasión.