“Share Our Strength es una organización sin fines de lucro, que está enfocada en erradicar la pobreza y el hambre en Estados Unidos y en el extranjero. Entonces por es es tan importante para nosotros hablar y llegar a más familias hispanas, sobre esta oportunidad que hay ahora mismo del Crédito Tributario por hijos”.

Aunque este Crédito Tributario ya caducó, los padres que aún no lo han reclamado pueden solicitar retroactivamente el beneficio fiscal del año pasado hasta el 15 de noviembre de 2022. Esto beneficia a todas las familias, incluyendo las inmigrantes con hijos menores de 17 años y con un número de seguro social válido.

Cecibel Henríquez, es parte de una organización sin fines de lucro, Share Our Strength, esta organización ha lanzado un esfuerzo dirigido a ayudar a inscribir a más familias de bajos ingresos en el Crédito Tributario por Hijos mejorado de 2021. Ahora la empresaria habla en exclusiva para Mundo Now .

En esta entrevista, Cecibel Henríquez habló en más detalle sobre este importante tema, para asegurarse que la comunidad latina no desaproveche esta oportunidad para recibir el Crédito Tributario por Hijos que puede ayudarles a cubrir necesidades básicas como comida, cuidado de niños y transportación.

En Share Our Strength se está acabando con el hambre y la pobreza en los Estados Unidos y en el extranjero. A través de campañas comprobadas y efectivas como No Kid Hungry y Cooking Matters, conectamos a las personas que comprometidas con esta misión con las ideas que funcionan.

¿En qué estado de los EEUU. está disponible el Crédito?

“Esto en todo el país, es a nivel nacional y lo interesante es que por primera vez este beneficio está ahora accesible para la mayoría de familias en este país, ya sea familias que antes no declaran o no han declarado impuestos porque sus recursos eran muy bajos o incluso no tenían recursos para declarar”.

"Entonces hoy por primera vez esas familias han podido acceder a esta ayuda, desafortunadamente es una ayuda temporal, pero está ahí. Entonces queremos llegar a todos los hogares latinos de habla hispana que sepan que ese beneficio está aún vigente de manera retroactiva hasta el 15 de noviembre".