Funcionarios de salud de EE. UU. eliminan el tiempo de aislamiento de 5 días para COVID-19

CDC reducen tiempo de aislamiento por COVID.

Ya no será necesario tomar cinco días.

Dan detalles sobre cómo proceder con la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ajustaron sus pautas de aislamiento.

Este cambio refleja la disminución del impacto del virus y la creciente inmunidad de la población, debido a los cuidados que existen en la actualidad.

Pero sigue enfatizando la importancia de quedarse en casa mientras se estén experimentando síntomas y tomar medidas preventivas evitar más contagios.

Los habitantes en Estados Unidos que dan positivo por COVID-19 ya no necesitan permanecer aislados durante cinco días, anunciaron el viernes funcionarios de salud, según The Associated Press.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades cambiaron su guía de larga data recientemente.

En la actualización, declararon que las personas pueden regresar al trabajo o a sus actividades regulares si sus síntomas son leves y mejoran.

También declararon que podrán seguir con su rutina, si entre los síntomas se especificó que ha pasado un día desde que tuvieron fiebre.