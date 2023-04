Los CDC emiten alerta por virus Marburgo en EEUU

El virus Marburgo se trata de una fiebre viral letal y rara que ocasiona una descontrolada hemorragia, siendo similar al Ébola. Por lo que aunque la enfermedad no ha sido detectada aún en el país, los CDC han lanzado una advertencia para los médicos en EEUU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades conocidos por sus siglas en inglés como CDC advirtió a EEUU sobre el brote de virus, el cual se encuentra lejos del país por el momento. Sin embargo, no descartan las medidas de precaución ante esto.

Y es que los CDC señalan que a pesar de que el riesgo es bajo y aún no se registran casos en EEUU, profesionales del área de la salud deben estar alerta ante cualquier caso que pueda presentarse. Por lo que indicaron que hacer en caso de sospecha de infección.

Luego de que brotes tuvieran lugar en los países africanos de Guinea Ecuatorial y Tanzania, los CDC de Estados Unidos han lanzado una advertencia para el país. Y es que a pesar de que el virus aún no ha sido detectado por médicos en EEUU, han indicado que hacer como prevención.

Dicen lo qué harán ante riesgo de sospecha de infectados

Luego de que se confirmaran casos de infección por el virus Marburgo en países africanos, los CDC advirtieron a profesionales del área de la salud estar atentos ante posibles infecciones en el país. Y es que aunque no se ha registrado ninguno en EEUU y el riesgo no es alto, piden no bajar la guardia.

Señalaron que si uno de estos profesionales tiene la sospecha de algún infectado por el virus de Marburgo deberá pedir detalles de su historial de viajes. De igual manera los CDC indican que el paciente será aislado hasta tener un resultado negativo y el departamento de Salud local tendrá que ser contactado inmediatamente.