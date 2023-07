«La carne picada de res contaminada con salmonela ha enfermado al menos a 16 personas, entre ellas seis hospitalizadas, en cuatro estados del noreste», informaron el martes las autoridades sanitarias federales y confirmó la agencia The Associated Press (AP). Al momento, las autoridades especializadas se encuentran investigando el brote.

¿Cómo sucedió el contagio?

Según se informó, las personas que recordaron lo que comieron y dónde lo compraron, informaron haber consumido carne picada magra al 80% comprada en tiendas ShopRite de Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. Según la agencia, no se ha retirado el producto del mercado y la investigación continúa, según declaró AP.

Es probable que el número real de personas enfermas sea mucho mayor que el notificado, y es posible que el brote no se limite a los estados con casos conocidos. Muchas de las personas que enferman se recuperan sin recibir atención médica y no se someten a pruebas de intoxicación por salmonela, detalló The Associated Press. Archivado como: CDC brote salmonela EEUU