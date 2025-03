CBP arresta a 25 indocumentados en operativo en Misisipi

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestó a 25 indocumentados en un operativo realizado en la Autopista Interestatal 20, en el área de Pearl, Misisipi.

La agencia federal informó que el operativo, denominado Magnolia, se llevó a cabo entre el 17 y el 21 de marzo con la colaboración de las Oficinas del Alguacil de los condados de Rankin y Hinds.

Según detalló CBP en un comunicado, entre los detenidos había inmigrantes provenientes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Las autoridades procesaron a 22 de ellos para su deportación, mientras que tres se enfrentarán a cargos federales por reingresar ilegalmente al país tras una deportación previa.

