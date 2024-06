Aseguran que Cazzu está embarazada ahora que ya no está con Nodal

Ángela niega rumores de embarazo.

¿Posible segundo embarazo de Cazzu?

Relaciones generan especulaciones intensas.

Una reciente entrevista de Ángela Aguilar ha encendido las redes sociales, generando una ola de controversia y especulaciones.

Muchos aseguran que la joven cantante se burló de Cazzu, la madre de la hija de Christian Nodal, tras el anuncio del noviazgo entre Nodal y Aguilar.

Las declaraciones de Ángela en una entrevista exclusiva con la revista «Quién» han dado mucho de qué hablar entre los usuarios de redes sociales.

En la entrevista, Ángela Aguilar fue contundente al abordar los rumores de matrimonio y embarazo.

PRIMERO ÁNGELA NIEGA LOS RUMORES

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ello”, declaró.

Además, la cantante subrayó la influencia de su abuela Flor Silvestre y su padre Pepe Aguilar en su vida, destacando su deseo de ser una gran mujer y una artista íntegra.

Sin embargo, muchos internautas interpretaron sus palabras y gestos como una burla directa a Cazzu.

Algunos afirmaron que Ángela, después de decir “luego me caso”, habría guiñado el ojo y, según algunos, incluso habría dicho “luego me Cazzu” en lugar de “caso”, lo que avivó aún más la polémica en las redes sociales.