¡No sabía del romance! Cazzu rompe el silencio y expone a Ángela Aguilar y Christian Nodal

«Mi vida cambió de la noche a la mañana, yo guardaba silencio, mientras me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba a una bebita de ocho meses por primera vez», dijo Cazzu.

Además, destacó que en ningún momento aceptaría un papel de complicidad en una relación que ya no le corresponde.

En sus palabras no esperaba verse implicada en una situación que considera retorcida y ajena a su ética.

Y que su única reacción fue procesar el asunto en silencio, refugiándose en su círculo cercano y optando por no confrontar. Dichas palabras causaron una profunda emotividad en Joaqui, amiga de la cantante.

Este detalle refuerza su versión de que no estaba al tanto de la relación hasta que fue anunciada públicamente.

“Yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Fue una gran sorpresa, no hice nada al respecto, simplemente lo acepté”, comentó.

Por otra parte, Cazzu dejó en claro que su intención no es revivir viejas polémicas ni iniciar un enfrentamiento público, sino aclarar lo ocurrido por respeto a su público y a ella misma.

«Me dejaron por un motivo distinto»

La argentina también desmintió que su separación de Christian Nodal se debiera a un vínculo entre él y Ángela, insistiendo en que la ruptura fue por motivos distintos.

«A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto”, subrayó. «Cuando yo pregunté si había otra, él dijo que no«, destacó.

«Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en la que se enteró todo el mundo. Me sorprendí, obviamente”, confesó.

«Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo la pasé», dijo la argentina.