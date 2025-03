Cazzu rompe el silencio tras ser señalada de robamaridos

“Sí, me reestresa, me reestresa mal… (Las críticas) pasa que también en las redes pasa mucho de que no te das cuenta si es un hombre o una mujer», afirmó.

«Hoy me pasó algo muy interesante, que puede que sea algo que me dé un crecimiento en esto de las redes sociales, que a mí me cuesta mucho porque a veces tipo quiero estampar mi celular contra la pared», expresó.

Pese a la polémica, la intérprete de ‘Nada’ no abordó directamente las acusaciones de Nadir Jalil ni confirmó si tuvo o no una relación con su pareja.

Sin embargo, su postura sobre el odio en redes sociales dejó en claro que atraviesa un momento complicado tras su mediática ruptura con Nodal.