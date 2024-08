¿Cazzu ya tiene pareja? Su supuesto novio confiesa la verdad

Por otro lado, empezó a correr el rumor que Cazzu ya tiene nueva pareja, pero este supuesto novio no tardó en decir toda la verdad.

Además, tiene otras publicaciones junto a la trapera y otras artistas, pero esta imagen en particular la tiene ‘fijada’.

Cabe destacar que el ‘novio’ de Cazzu subió una foto con ella en marzo pasado, Incluso Christian Nodal le dio like.

«La verdad que no sabía eso»

En otra parte de esta charla, Nico Cotton mencionó que no sabe cómo fue que comenzó este rumor.

«Yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso (que le digan que es novio de Cazzu), lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”.

Por último, comentó que está cuidando mucho el material discográfico de la argentina, el cual promete ser todo un éxito.

¿Qué pensará Christian Nodal de este rumor?