La pareja estuvo envuelta en polémica después de darse a conocer que están esperando un bebé y es que cierta parte del público no dejó de comparar a Julieta Cazzuchelli con la cantante Belinda, expareja de Nodal. Semanas antes de dar a conocer la noticia del bebé, la argentina no dudó en exponer su sentir y negar que haya una enemistad entre ambas.

NO LOS AGUANTAN EN REDES SOCIALES. Christian Nodal y Cazzu, vuelven a estar en el ojo del huracán poco después de publicar un sugerente video bailando en redes sociales. Los internautas no estuvieron contentos con la participación de los cantantes y en comentarios dejaron en claro su opinión al respecto, destacando que eran “unos vulgares”.

“¡Ay no! Ya se están yendo a lo corriente, tan lindos que los veía sin hacer esto con esto. No sean corrientes”, “Qué vulgaridad de plano”, “Esas intimidades que se las guarde para él, nada más porque no puede publicar cuando se lo está dando si no ya lo hubiera hecho, pero bueno que podemos esperar si es Cazzu”, reportaron algunos internautas.

Al momento de compartir el video, los internautas no dudaron en señalar que eran unos “vulgares” por presentar ese tipo de material en redes sociales y les pidieron que no lo hicieran más. Al igual, destacaron que deberían guardar sus intimidades para ellos mismo y evitar que los demás observen dichas imágenes.

Pero no faltó quien recordó a Belinda y señaló que Cazzu es una persona “sin gusto” y que no entienden como la señora Cristy, mamá de Nodal, la quiere más. Al igual, detallaron que el video quitó el momento enternecedor de conocer el embarazo de Julieta, destacando que se ve como un acto corriente.

Cazzu Nodal video: ¿La defienden?

Y no faltó quien defendió a Cazzu y a Nodal, señalando que el video no es un hecho “corriente” sino que todas las mujeres han realizado un acto similar y no tiene nada de malo compartirlo en redes. Al igual, destacaron que la cantante argentina no debía sufrir comparaciones con Belinda, ya que son personas diferentes. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

“Todas las mujeres andan de mojigatas diciendo corrientes y demás cosas, como si ellas no hicieran lo mismo con su marido, señoras no sean payasas, es normal entre parejas, no tiene nada de malo en pleno siglo XX”, “Y siguen con Belinda, ¿es neta? Ya superen a Belinda, si no la nombran no duermen, la verdad ya caen mal. Ella en su vida hace a la parejita“, instaron. Archivado como: Cazzu Nodal video