Cazzu dice que Nodal sólo ha visitado a su bebé en dos ocasiones

Esto según una entrevista en el programa Luzu TV.

Aquí los detalles.

La rapera argentina Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, habló sobre su ruptura con el cantante Christian Nodal, confirmando que la relación terminó de manera abrupta y revelando que su expareja solo ha visitado a su hija en común, Inti, en dos ocasiones.

Esta declaración se produce cinco meses después de hacer pública su separación y tres meses tras el matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar.

Cazzu decidió compartir su versión de los hechos tras una entrevista en la que Aguilar afirmó que todos los involucrados eran conscientes del romance y que “a nadie se le rompió el corazón”.

Durante su intervención en el programa LUZU TV, Cazzu abordó las controversias que rodearon su ruptura y las implicaciones para su hija.

Los rumores de un conflicto legal por la pensión de Inti surgieron cuando Nodal y Cazzu anunciaron su separación.

Sin embargo, estos fueron desmentidos cuando Nodal participó en el primer cumpleaños de la niña en septiembre de 2024.

En respuesta a las críticas, Nodal realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde explicó su escasa presencia en la vida de Inti. “Yo me he hecho cargo desde siempre de mi bebé y créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan, pero yo trabajo mucho. No ando de fiesta los fines de semana, todos los días que tengo libre estoy descansando para seguir de gira y poder hacer un futuro”, afirmó.

El cantante también insinuó que Cazzu no ha facilitado el acercamiento, indicando que “no hay un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, ha sido bien difícil y complejo”.