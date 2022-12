Así, a Christian Nodal le ocurrió lo mismo a otros ex novios de Beli, pues accedió a tatuarse el rostro de ella, tal como Lupillo Rivera, por lo que ambos tuvieron que taparlo con otro más agresivo, pues consiguieron parejas a quienes no les gustaba la idea de ver a la actriz en los cuerpos de sus hombres, se informó sobre Cazzu y mamá de Christian Nodal en bikini.

En días recientes han circulado algunas imágenes de ambas, pero por separado, en las que lucen sus figuras, con candentes bikinis que han dejado a más de uno con la boca abierta, pues la mamá es muy joven y no se ha descuidado ha mantenido muy bien su cuerpo y nada les pide a otras más jóvenes. En la publicación alguien le comentó: “Por esa mirada yo me tatúo todo el cuerpo con tu nombre”. Archivado como: Cazzu mamá Christian Nodal

Pero afortunadamente para él, no está solo pues tanto su mamá, Crsity, y su novia Cazzu, están para defenderlo, y la mejor forma que ‘encontraron’ para hacerlo fue mediante la humillación pública, pues ambas tienen unos cuerpazos que dan envidia y que nada le piden a la ex novia del artista.

Cazzu mamá Christian Nodal: SE DESCARA

En una de las fotos de Cazzu, aparece sentada con un bikini a dos colores, la parte de arriba en color plateado mientras la de abajo, muy diminuta, por cierto, de color morado, que poco deja a la imaginación, pues es prácticamente un hilo dental, que provocó la euforia de todos sus seguidores en Instagram.

Así una de las persona comentó lo siguiente: “La gente diciendo que parece embarazada, que los kilos de más. Le duela a quien le duela, ¿Belinda estás leyendo esto? Tiene un cuerpazo, mega, y es natural, no usa filtros, se muestra cómo es y eso es de admirar. Tiene su estilo propio excéntrica, no es poseer you música no es una fresada para ganar likes, está en todo esta niña!”. Archivado como: Cazzu mamá Christian Nodal